Maroc a scris istorie, după ce s-a calificat în sferturile Mondialului. Performanţă unică în fotbal

Maroc a reuşit să se califice în sferturile Campionatului Mondial. Africanii au învins Canada fără emoţii, scor 3-0, în meciul care s-a disputat la Houston, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Azzedine Ounahi a deschis scorul pentru Maroc în minutul 50. Atacantul de la Girona a reuşit “dubla” în minutul 82, iar scorul final a fost stabilit de Soufiane Rahimi, în minutul 90+7.

Maroc a scris istorie, după ce s-a calificat în sferturile Mondialului

Maroc a devenit prima echipă din Africa ce se califică în sferturile Campionatului Mondial în ediţii consecutive. Marocanii au ajuns în sferturi şi la turneul din 2022, unde au eliminat Portugalia. În semifinale, africanii au fost învinşi de Franţa, pierzând ulterior şi “finala mică” în faţa Croaţiei.

Maroc este, de asemenea, doar a patra naţională africană care reuşeşte să ajungă în sferturile Campionatului Mondial. În istoria turneului final, Camerun, în 1990, Senegal, în 2022, şi Ghana, în 2010, au mai reuşit să ajungă până în această fază la turneul final.

De asemenea, Maroc a înregistrat şi cea mai mare victorie înregistrată de o echipă din afara Europei sau Americii de Sud, în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial.

Conform statisticienilor de la Opta, marocanii deţin 50% dintre victoriile înregistrate de echipele africane în fazele eliminatorii de la Mondial. În toată istoria sa, Maroc a bifat patru victorii, iar Camerun, Senegal, Ghana şi Egipt au câte una.