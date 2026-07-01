Mexic – Anglia, duel de foc în optimile Cupei Mondiale! Unde şi când are loc partida care va fi pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Una dintre partidele din optimile Cupei Mondiale se va disputa între Mexic şi Anglia, asta după ce britanicii au obţinut şi ei biletele de calificare în urma victoriei cu Congo. Elevii lui Thomas Tuchel au avut emoţii în confruntarea cu formaţia africană, asta pentru că Cipenga a deschis scorul în prima parte.

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A fost nevoie de Harry Kane şi sclipirile sale pentru ca Anglia să obţină biletele pentru faza următoare. Atacantul de la Bayern Munchen a punctat mai întâi cu o lovitură de cap, după care a înscris cu un şut superb, sub bară, când mai erau câteva minute de joc.

Mexic şi Anglia se vor duela pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

Duelul dintre Mexic şi Anglia de la Cupa Mondială 2026 urmează să se dispute pe 6 iulie, de la ora 03:00 dimineaţă, pe stadionul Banorte din Mexico City. Această arenă are o capacitate de peste 87.000 de spectatori şi datorită acestui lucru se anunţă a fi o atmosferă de vis.

Ultima partidă dintre Anglia şi Mexic a fost un meci amical disputat în 2010, atunci când europenii au reuşit să câştige, 3-1. Totuşi, lucrurile vor sta diferit acum, asta pentru că elevii lui Aguirre sunt într-o formă excelentă şi promit astfel să aibă o evoluţie care să producă surpriza.

Aguirre a vorbit despre meciul care urmează pentru Mexic

Javier Aguirre a fost chestionat cu privire la următorul meci pe care Mexic o să-l joace, înainte de a fi cunoscut exact adversarul, Anglia sau Congo.