Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mexic – Anglia, duel de foc în optimile Cupei Mondiale! Unde şi când are loc partida care va fi pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Mexic – Anglia, duel de foc în optimile Cupei Mondiale! Unde şi când are loc partida care va fi pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Mihai Alecu Publicat: 1 iulie 2026, 21:28

Comentarii
Mexic – Anglia, duel de foc în optimile Cupei Mondiale! Unde şi când are loc partida care va fi pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Mexic şi Anglia se vor duela la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Una dintre partidele din optimile Cupei Mondiale se va disputa între Mexic şi Anglia, asta după ce britanicii au obţinut şi ei biletele de calificare în urma victoriei cu Congo. Elevii lui Thomas Tuchel au avut emoţii în confruntarea cu formaţia africană, asta pentru că Cipenga a deschis scorul în prima parte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost nevoie de Harry Kane şi sclipirile sale pentru ca Anglia să obţină biletele pentru faza următoare. Atacantul de la Bayern Munchen a punctat mai întâi cu o lovitură de cap, după care a înscris cu un şut superb, sub bară, când mai erau câteva minute de joc.

Mexic şi Anglia se vor duela pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

Duelul dintre Mexic şi Anglia de la Cupa Mondială 2026 urmează să se dispute pe 6 iulie, de la ora 03:00 dimineaţă, pe stadionul Banorte din Mexico City. Această arenă are o capacitate de peste 87.000 de spectatori şi datorită acestui lucru se anunţă a fi o atmosferă de vis.

Ultima partidă dintre Anglia şi Mexic a fost un meci amical disputat în 2010, atunci când europenii au reuşit să câştige, 3-1. Totuşi, lucrurile vor sta diferit acum, asta pentru că elevii lui Aguirre sunt într-o formă excelentă şi promit astfel să aibă o evoluţie care să producă surpriza.

Aguirre a vorbit despre meciul care urmează pentru Mexic

Javier Aguirre a fost chestionat cu privire la următorul meci pe care Mexic o să-l joace, înainte de a fi cunoscut exact adversarul, Anglia sau Congo.

Reclamă
Reclamă

“I-am cunoscut pe jucătorii congolezi când am antrenat Egiptul, au vedete care joacă în Europa, sunt adevărați sportivi. Nu este nevoie să detaliez despre Anglia, au jucători de top și cel mai bun campionat din lume, Premier League. Am oameni care acoperă meciul de mâine (miercuri) dintre cele două echipe și sperăm să ajungem bine pregătiți”, a spus Aguirre după victoria obţinută de Mexic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Observator
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător: ”A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
Fanatik.ro
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător: ”A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
21:10

VideoHarry Kane e uriaş! L-a depăşit pe Pele în clasamentul golgheterilor de la Campionatele Mondiale
20:58

VIDEOAnglia – DR Congo 2-1. Harry Kane a făcut remontada pe Antena 1 şi AntenaPLAY
20:48

Henrikh Mkhitaryan şi-a prelungit contractul cu Inter Milano
20:21

Jannik Sinner, în turul 3 de la Wimbledon
20:17

Francezul Simon Elisor a semnat cu Universitatea Craiova
20:12

VideoAnglia a cerut cu disperare penalty la Harry Kane, dar iordanianul Makhadmeh nici n-a vrut să audă
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 3 “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 6 Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB