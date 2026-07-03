Moment uriaş! Întâlnirea titanilor Ronaldo şi Modric, la finalul meciului Portugalia – Croţia. Mesaj sublim al lui CR7

Meciul dintre Portugalia şi Croaţia (2-1) a adus faţă în faţă doi dintre cei mai mari jucători din ultimele decenii, legendele Cristiano Ronaldo (41 de ani) şi Luka Modric (40 de nai). Din păcate, unul dintre ei a fost învins şi acela a fost croatul.

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Şi eşecul a fost unul dramatic, venit după un gol anulat Croaţiei în al 13-lea minut al prelungirilor. Luka a fost chiar lângă arbitru când acesta a anunţat decizia de a anula reuşita lui Gvardiol şi reacţia sa a spus totul: şi-a dat seama că totul s-a terminat.

Moment impresionant cu Ronaldo şi Modric

Imediat după fluierul de final al norvegianului Eskas, Ronaldo s-a bucurat câteva secunde, după care s-a dus direct spre prietenul său Modric, care se afla la jumătatea terenului. Cei doi s-au îmbrăţişat, iar Cristiano a dezvăluit ulterior ce i-a transmis Balonului de Aur din 2018.

“Am vorbit cu el la final. Este o legendă a fotbalului. Am jucat atât de mulţi ani împreună la Real Madrid. I-a urat tot binele şi succes în carieră. Sper să mai joace”, a spus Ronaldo, la finalul partidei.

Ronaldo şi Modric s-au aflat pe acelaşi teren de 222 de ori, în postura de colegi sau adversari. Cei doi au cucerit pentru Real Madrid 13 trofee, 4 dintre ele fiind ale Ligii Campionilor. Ronaldo a marcat 14 goluri din assist-urile lui Modric, iar croatul a avut două reuşite venite după pasele lui CR7.