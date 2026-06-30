Momentul care a emoţionat o lume întreagă la Cupa Mondială! Van Dijk: “Există lucruri mai importante în viaţă decât fotbalul”

Explozia de emoţie a lui Cody Gakpo după ce a marcat pentru Olanda împotriva Marocului la Cupa Mondială, luni, a arătat că, deşi turneul captivează miliarde de oameni din întreaga lume, fotbalul nu depăşeşte tragedia personală, relatează Reuters.

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Gakpo şi partenera sa, Noa van der Bij, şi-au pierdut săptămâna trecută băieţelul nenăscut, la câteva luni de sarcină, iar când atacantul a marcat primul gol în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Marocului, s-a prăbuşit la pământ şi a izbucnit în lacrimi.

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A fost un moment emoţionant pentru toţi cei prezenţi pe stadion, bucuria coechipierilor săi olandezi de a conduce în meci fiind temperată de înţelegerea imediată a durerii lui Gakpo, iar gesturile lor de îngrijorare au demonstrat empatia de care au dat dovadă.

Căpitanul Virgil van Dijk a exprimat acelaşi lucru înaintea meciului, când le-a spus reporterilor: „Este o veste îngrozitoare, care arată că fotbalul este pe plan secund. Există lucruri mai importante în viaţă.”