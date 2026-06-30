Momentul care a emoţionat o lume întreagă la Cupa Mondială! Van Dijk: “Există lucruri mai importante în viaţă decât fotbalul”

Explozia de emoţie a lui Cody Gakpo după ce a marcat pentru Olanda împotriva Marocului la Cupa Mondială, luni, a arătat că, deşi turneul captivează miliarde de oameni din întreaga lume, fotbalul nu depăşeşte tragedia personală, relatează Reuters.
Gakpo şi partenera sa, Noa van der Bij, şi-au pierdut săptămâna trecută băieţelul nenăscut, la câteva luni de sarcină, iar când atacantul a marcat primul gol în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Marocului, s-a prăbuşit la pământ şi a izbucnit în lacrimi.
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A fost un moment emoţionant pentru toţi cei prezenţi pe stadion, bucuria coechipierilor săi olandezi de a conduce în meci fiind temperată de înţelegerea imediată a durerii lui Gakpo, iar gesturile lor de îngrijorare au demonstrat empatia de care au dat dovadă.
Căpitanul Virgil van Dijk a exprimat acelaşi lucru înaintea meciului, când le-a spus reporterilor: „Este o veste îngrozitoare, care arată că fotbalul este pe plan secund. Există lucruri mai importante în viaţă.”
Marocul a egalat în ultimele minute şi a triumfat în cele din urmă la loviturile de departajare, provocând şi mai multe lacrimi din partea olandezilor învinşi, dar niciuna care să se poată compara cu emoţia crudă a lui Gakpo, cu inima frântă.
La fel de emoţionante au fost şi imaginile difuzate la televizor după golul său, care îi arătau pe părinţii săi din tribune, şi ei cu lacrimi în ochi.
Van der Bij postase pe reţelele sociale o fotografie în care cei doi se ţineau de mână, aşezaţi lângă o pătură şi o căciulă tricotată.
„Cu inimile sfâşiate, vă împărtăşim vestea devastatoare că băieţelul nostru a murit în timpul sarcinii”, a scris ea în anunţul în care a dat vestea. „Vă mulţumim pentru dragostea şi sprijinul vostru. Elijah Raphael Gakpo. Iubit pentru totdeauna. Fiul nostru pentru totdeauna.”
Apoi a postat o fotografie cu o lumânare şi o cruce, însoţită de mesajul: „Am mers la biserică să aprindem o lumânare. După aceea, ne-am plimbat până la locul de joacă al bisericii împreună cu fiul nostru, Samuel.”
Gakpo a postat, de asemenea, pe reţelele sociale: „Este o perioadă incredibil de dificilă pentru familia noastră. Vă rugăm să ne respectaţi intimitatea şi să ne acordaţi spaţiu. Vă mulţumim pentru înţelegere.”
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