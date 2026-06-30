Ce moment! După ce iubita sa a pierdut copilul în timpul sarcinii, Gakpo a marcat și s-a prăbușit pe teren

Cody Gakpo a fost protagonistul unui moment sfâșietor în partida dintre Olanda și Maroc din 16-imile Cupei Mondiale.
La trei zile distanță după ce iubita sa a anunțat că a pierdut sarcina, jucătorul lui Liverpool a înscris contra “leilor din Atlas” și nu a putut să își stăpânească emoțiile, prăbușind-se pe gazon.
Gakpo, gol pentru fiul său care a murit în timpul sarcinii. Gest superb făcut de colegii săi
Duelul dintre Olanda și Maroc din 16-imile World Cup a fost marcat de un moment extrem de emoționant. În minutul 72, batavii au deblocat tabela grație lui Cody Gakpo, servit de Crysencio Summerville.
Pentru jucătorul lui Liverpool, reușita de pe Monterrey Stadium a venit într-un moment extrem de dificil. Partenera sa, Noa van der Bij, a anunțat sâmbătă că a pierdut sarcina. Ea urma să nască cel de-al doilea copil al cuplului în luna octombrie.
După ce a marcat, Gakpo s-a prăbușit la pământ, iar toți jucătorii Olandei s-au strâns în jurul său pentru a forma un “scut”. După ce s-a ridicat, Gakpo a putut fi văzut extrem de afectat, ridicând mâinile înspre cer, un semn că golul este pentru copilul său.
Mesajul transmis de partenera lui Gakpo sâmbătă
“Cu inimile frânte, împărtășim vestea devastatoare că băiețelul nostru a murit în timpul sarcinii. Vă mulțumim pentru dragoste și sprijin. Elijah Raphael Gakpo. Iubit pentru totdeauna. Fiul nostru pentru totdeauna” a scris Van der Bij pe rețelele de socializare.
Ulterior, ea a postat o imagine cu o lumânare și o cruce, alături de mesajul: “Am mers la Biserică să aprindem o lumânare. După aceea am mers în grădina Bisericii alături de băiatul nostru Samuel. Mai era un singur alt copil acolo. Numele lui era Elijah. Nu putea exista un semn mai frumos de la Dumnezeu. Ne-a adus aminte că băiețelul nostru nu va fi niciodată departe” a mai spus modelul.
Gakpo a postat la rândul său un mesaj scurt: “Este un moment incredibil de dificil pentru familia noastră. Vă rugăm să ne oferiți spațiu și intimitate. Vă mulțumim pentru înțelegere” a spus jucătorul de 27 de ani.
În ciuda a celor întâmplate, Gakpo a decis să rămână în cantonamentul Olandei.
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