Ce moment! După ce iubita sa a pierdut copilul în timpul sarcinii, Gakpo a marcat și s-a prăbușit pe teren

Cody Gakpo a fost protagonistul unui moment sfâșietor în partida dintre Olanda și Maroc din 16-imile Cupei Mondiale.

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La trei zile distanță după ce iubita sa a anunțat că a pierdut sarcina, jucătorul lui Liverpool a înscris contra “leilor din Atlas” și nu a putut să își stăpânească emoțiile, prăbușind-se pe gazon.

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Duelul dintre Olanda și Maroc din 16-imile World Cup a fost marcat de un moment extrem de emoționant. În minutul 72, batavii au deblocat tabela grație lui Cody Gakpo, servit de Crysencio Summerville.

Pentru jucătorul lui Liverpool, reușita de pe Monterrey Stadium a venit într-un moment extrem de dificil. Partenera sa, Noa van der Bij, a anunțat sâmbătă că a pierdut sarcina. Ea urma să nască cel de-al doilea copil al cuplului în luna octombrie.

După ce a marcat, Gakpo s-a prăbușit la pământ, iar toți jucătorii Olandei s-au strâns în jurul său pentru a forma un “scut”. După ce s-a ridicat, Gakpo a putut fi văzut extrem de afectat, ridicând mâinile înspre cer, un semn că golul este pentru copilul său.