Noapte albă pentru naţionala Ecuadorului. Suporterii mexicani au claxonat în faţa hotelului echipei

Suporterii echipei Mexicului au făcut tot posibilul pentru a le provoca o noapte albă jucătorilor din Ecuador, înaintea meciului din 16-imile Cupei Mondiale, care se va disputa pe stadionul din capitala Mexicului.
De la miezul nopţii până în primele ore ale dimineţii, zeci de suporteri s-au adunat în faţa hotelului Westin din Santa Fe, o zonă de lux situată la periferia capitalei, folosind difuzoare, claxoane şi motociclete pentru a perturba odihna echipei oaspete.
Noapte albă pentru naţionala Ecuadorului
Serenadele în faţa hotelului echipei sunt o tradiţie profund înrădăcinată şi extrem de controversată în fotbalul latino-american. Deşi au început ca o modalitate pasională prin care suporterii îşi susţineau echipa gazdă, acestea s-au transformat din ce în ce mai mult într-o armă psihologică menită să-i priveze pe jucătorii oaspeţilor de un somn liniştit.
Ambuscada organizată de suporteri pe reţelele sociale a contribuit la o sosire haotică pentru Ecuador. Acest incident a venit să încununeze un coşmar logistic istovitor pentru Ecuador, care planificase în mod deliberat o sosire de ultim moment luni seara, pentru a atenua efectele altitudinii de 2.200 de metri din Ciudad de México.
BREAKING: #ElTri fans turned Ecuador’s hotel into a straight up antro at 1am 🎺🇲🇽gritos de ‘PUTOOO’, car honking, they brought their whole contruction equipment to make some loud ass noise lmao, fireworks going off like it’s Independence Day. Mariachi and Banda will be arriving… pic.twitter.com/1a51CxoggD
— 2026 World Cup La Copa Del Mundo (@WorldCupShitPos) June 30, 2026
Pentru a atenua efectele fiziologice ale aerului rarefiat, specialiştii în ştiinţa sportului recomandă, în general, două abordări contrastante: o perioadă prelungită de aclimatizare de cel puţin două săptămâni sau metoda “fly-in, fly-out” – sosirea cât mai aproape de ora începerii meciului, înainte ca simptomele acute să se manifeste.
Acesta este traseul pe care îl parcurg echipele din marile ligi sportive din Statele Unite atunci când vin să joace în Ciudad de México.
Însă călătoria echipei Ecuadorului din Columbus, Ohio, a fost marcată de întârzieri încă de la început. Antrenorul principal al echipei Ecuadorului, Sebastián Beccacece, s-a plâns că zborul lor a avut o întârziere de peste trei ore, deşi nu a precizat dacă luase în calcul diferenţa de fus orar de două ore dintre cele două oraşe.
“O întârziere a zborului, apoi transferul la hotel – a ajuns să fie o călătorie de nouă ore; ne-a luat cu trei ore mai mult decât era programat”, a spus Beccacece. “Dar echipa se simte bine şi este entuziasmată – evident, având în vedere că se confruntă cu un adversar care a înregistrat rezultate bune în faza grupelor.”
Ca să înrăutăţească şi mai mult lucrurile, echipa a aterizat pe Aeroportul Internaţional Felipe Ángeles (AIFA), situat la o distanţă de 65 de kilometri de hotel. Echipa a fost nevoită să parcurgă drumul până la Santa Fe prin traficul notoriu aglomerat al Ciudad de México, care a fost şi mai paralizat de ploaia torenţială de luni seara.
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