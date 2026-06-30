Noapte albă pentru naţionala Ecuadorului. Suporterii mexicani au claxonat în faţa hotelului echipei

Suporterii echipei Mexicului au făcut tot posibilul pentru a le provoca o noapte albă jucătorilor din Ecuador, înaintea meciului din 16-imile Cupei Mondiale, care se va disputa pe stadionul din capitala Mexicului.

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De la miezul nopţii până în primele ore ale dimineţii, zeci de suporteri s-au adunat în faţa hotelului Westin din Santa Fe, o zonă de lux situată la periferia capitalei, folosind difuzoare, claxoane şi motociclete pentru a perturba odihna echipei oaspete.

Noapte albă pentru naţionala Ecuadorului

Serenadele în faţa hotelului echipei sunt o tradiţie profund înrădăcinată şi extrem de controversată în fotbalul latino-american. Deşi au început ca o modalitate pasională prin care suporterii îşi susţineau echipa gazdă, acestea s-au transformat din ce în ce mai mult într-o armă psihologică menită să-i priveze pe jucătorii oaspeţilor de un somn liniştit.

Ambuscada organizată de suporteri pe reţelele sociale a contribuit la o sosire haotică pentru Ecuador. Acest incident a venit să încununeze un coşmar logistic istovitor pentru Ecuador, care planificase în mod deliberat o sosire de ultim moment luni seara, pentru a atenua efectele altitudinii de 2.200 de metri din Ciudad de México.

BREAKING: #ElTri fans turned Ecuador’s hotel into a straight up antro at 1am 🎺🇲🇽gritos de ‘PUTOOO’, car honking, they brought their whole contruction equipment to make some loud ass noise lmao, fireworks going off like it’s Independence Day. Mariachi and Banda will be arriving… pic.twitter.com/1a51CxoggD

— 2026 World Cup La Copa Del Mundo (@WorldCupShitPos) June 30, 2026