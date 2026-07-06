“Nu există mafie mai mare decât la FIFA şi UEFA” Atac teribil după decizia incredibilă luată de forul mondial

Dumitru Dragomir a vorbit despre ce el consideră că este “mafia de la FIFA şi UEFA”. Fostul şef de la LPF susţine că, pe lângă ajutorul primit în cazul suspendării lui Folarin Balogun, echipa Statelor Unite va fi ajutată şi de arbitraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“FIFA poate regulamentar. Comisia de Disciplină a FIFA poate să șteargă așa ceva. Nu este niciun scandal. Scandal cât casa este Croația cu Portugalia. Aici e regulamentar, pe ceilalți i-a pârlit. E regulamentar.

Dumitru Dragomir: “E mafie la FIFA şi UEFA”

Degeaba vorbește lumea. Comisia de Disciplină a FIFA poate să ia decizia asta. Comisia analizează, iar în urma unei contestații se poate lua măsura, dacă jucătorul a luat roșu pe bune

Mafie mai mare pe pământ decât FIFA și UEFA nu există. Mafie legalizată. E stat în stat, nu se leagă nimeni de ei. În viața asta numai puterea are dreptate. Dulăul. Dulăul are dreptate. Cățeii, nu.

Asta nu e nimic. Să vezi ce arbitru le dă cu belgienii. Aș paria pe SUA cu ochii închiși. Nici nu îi lasă arbitrul să câștige. Este obligatoriu să ajungă în sferturi. Eu aș pune toată averea mea pe SUA”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.