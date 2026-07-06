“Nu există mafie mai mare decât la FIFA şi UEFA” Atac teribil după decizia incredibilă luată de forul mondial

Dumitru Dragomir a vorbit despre ce el consideră că este “mafia de la FIFA şi UEFA”. Fostul şef de la LPF susţine că, pe lângă ajutorul primit în cazul suspendării lui Folarin Balogun, echipa Statelor Unite va fi ajutată şi de arbitraj.
“FIFA poate regulamentar. Comisia de Disciplină a FIFA poate să șteargă așa ceva. Nu este niciun scandal. Scandal cât casa este Croația cu Portugalia. Aici e regulamentar, pe ceilalți i-a pârlit. E regulamentar.
Dumitru Dragomir: “E mafie la FIFA şi UEFA”
Degeaba vorbește lumea. Comisia de Disciplină a FIFA poate să ia decizia asta. Comisia analizează, iar în urma unei contestații se poate lua măsura, dacă jucătorul a luat roșu pe bune
Mafie mai mare pe pământ decât FIFA și UEFA nu există. Mafie legalizată. E stat în stat, nu se leagă nimeni de ei. În viața asta numai puterea are dreptate. Dulăul. Dulăul are dreptate. Cățeii, nu.
Asta nu e nimic. Să vezi ce arbitru le dă cu belgienii. Aș paria pe SUA cu ochii închiși. Nici nu îi lasă arbitrul să câștige. Este obligatoriu să ajungă în sferturi. Eu aș pune toată averea mea pe SUA”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.
Donald Trump a inistat la FIFA
Donald Trump, 80 de ani, a insistat pe lângă FIFA pentru ca Folarin Balogun să scape de pedeapsa de o etapă pe care o primise iniţial după cartonaşul roşu încasat în meciul cu Bosnia. Asta pentru ca golheterul american să poată evolua împotriva Belgiei, în optimile Campionatului Mondial.
FIFA s-a conformat în urma intervenţiei şi aşa a apărut cel mai mare scandal de la Mondial. Asta în contextul în care cartonaşul roşu încasat de Balogun aducea clar şi o etapă de suspendare. The Guardian susţine că preşedintele SUA ar fi sunat de 3 ori la FIFA, pentru a “rezolva” cazul.
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