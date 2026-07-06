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Unde s-a ajuns. Cum a insistat Donald Trump pentru “salvarea” lui Balogun. Scandal cât Casa Albă la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 6 iulie 2026, 11:34

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Unde s-a ajuns. Cum a insistat Donald Trump pentru salvarea lui Balogun. Scandal cât Casa Albă la Campionatul Mondial

Donald Trump - Getty Images

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Donald Trump, 80 de ani, a insistat pe lângă FIFA pentru ca Folarin Balogun să scape de pedeapsa de o etapă pe care o primise iniţial după cartonaşul roşu încasat în meciul cu Bosnia. Asta pentru ca golheterul american să poată evolua împotriva Belgiei, în optimile Campionatului Mondial.

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FIFA s-a conformat în urma intervenţiei şi aşa a apărut cel mai mare scandal de la Mondial. Asta în contextul în care cartonaşul roşu încasat de Balogun aducea clar şi o etapă de suspendare. The Guardian susţine că preşedintele SUA ar fi sunat de 3 ori la FIFA, pentru a “rezolva” cazul.

Cum a insistat Donald Trump pentru “salvarea” lui Balogun

“La scurt timp după cartonașul roșu primit de Balogun, înalți oficiali ai administrației Trump, inclusiv Howard Lutnick, secretarul Comerțului, și Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, au angajat avocați pentru a ajuta Federația de Fotbal din SUA să încerce să facă apel, în ciuda regulilor FIFA împotriva unor astfel de demersuri.

Scott Goodwin, administrator de fonduri speculative și donator major al US Soccer, a adus în atenția oficialilor lui Trump acuzațiile publice conform cărora Raphael Claus, arbitrul, a fost implicat în trucarea meciurilor din Brazilia prin acordarea de cartonașe roșii neregulamentare. Autoritățile braziliene și FIFA nu au găsit nicio dovadă de abateri din partea domnului Claus, dar domnul Trump a adus în discuție aceste acuzații în apelul său cu domnul Infantino.

Trump l-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și i-a cerut să revizuiască suspendarea lui Folarin Balogun, jucătorul echipei SUA, după cartonașul roșu primit”. Câteva zile mai târziu, FIFA a anulat suspendarea. Este prima dată din 1962 când FIFA a anulat o suspendare pentru o eliminare la Cupa Mondială”, se arată în New York Times.

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Cum a explicat FIFA decizia

Comisia de Disciplină a FIFA a ieşit cu explicaţii legate de scandalul uriaş provocat de suspendarea pedespei lui Balogun: Articolul 27 din Codu disciplinar FIFA le permite oficialilor să renunţe la anumite cartonaşe roşii, cât timp nu e vorba de trucare de meciuri.

Recent, FIFA s-a folosit de articolul menţionat mai sus, pentru ca Cristiano Ronaldo să aibă dreptul să prindă toate meciurile din grupele Mondialului. CR7 fusese eliminat în partida cu Irlanda.

Folarin Balogun fusese eliminat miercuri, în meciul din şaisprezecimile de finală câştigat de echipa SUA (2-0) împotriva Bosniei şi Herţegovinei, pentru că a călcat pe piciorul fundaşului Tarik Muharemovic.

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Regulamentul FIFA prevede, în cazul unui cartonaş roşu, o suspendare automată de un meci, care nu poate face obiectul unui apel din partea echipei jucătorului sancţionat.

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