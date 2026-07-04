“Nu sunt un prost!” Carlo Ancelotti, reacţie dură după ce a fost criticat pentru jocul Braziliei: “Doar el îmi poate da sfaturi”

Carlo Ancelotti se pregăteşte pentru meciul dintre Brazilia şi Norvegia de duminică, din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Partida va începe la ora 23:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Formaţia din America de Sud nu a impresionat însă prin prestaţiile sale la turneul final, iar în 16-imile de finală a avut mari emoţii. Gabriel Martinelli a adus victoria în al treilea minut al prelungirilor în meciul cu Japonia.

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Carlo Ancelotti le-a dat replica celor care l-au criticat pentru cum joacă Brazilia: “Nu ştiu dacă înţeleg fotbalul, dar nimeni nu mă poate judeca”

Ancelotti a fost criticat pentru modul în care Brazilia s-a prezentat până acum. La conferinţa de presă dinaintea meciului cu Norvegia, italianul a fost vizibil deranjat de aceste critici şi a avut un discurs dur la adresa celor care îi pun la îndoială capacitatea de a pregăti o astfel de echipă naţională.

Selecţionerul Braziliei a vorbit despre uriaşa experienţă pe care o are şi consideră că doar Sir Alex Ferguson, fostul antrenor de la Manchester United, este în măsură să îi dea sfaturi.

“În Italia se spune că toţi bărbaţii vor să fie antrenori. Nu ştiu dacă înţeleg fotbalul sau nu, dar nimeni nu mă poate judeca. Singurul lucru de care sunt sigur e că am pregătit peste 1400 de meciuri. Poate nu e suficient ca să înţeleg fotbalul, dar cu siguranţă am multă experienţă.