OFICIAL | Manchester City, cel mai scump transfer din istoria clubului! A făcut vizita medicală în cantonamentul de la Mondial

Manchester City a ajuns la o înţelegere cu Nottingham Forest pentru transferul lui Elliot Anderson, mijlocaşul de 23 de ani care se află în lotul Angliei de la Cupa Mondială. El a şi jucat ieri, în victoria la limită a englezilor, care au învins RD Congo cu 2-1 şi au obţinut calificarea în optimile de finală, acolo unde vor întâlni Mexic.

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După meciul de la Atlanta, englezii au revenit în Kansas City, acolo unde se află cantonamentul “Three Lions” din SUA. Înainte de plecarea spre Mexico City, Elliot Anderson a efectuat vizita medicală în Kansas.

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Manchester City a anunţat transferul lui Elliot Anderson

Totul a fost în regulă, iar Anderson va semna cu Manchester City după Cupa Mondială, atunci când vor fi puse la punct toate formalităţile, după cum a anunţat clubul de pe Etihad. Potrivit The Athletic, el va semna pe 5 ani cu echipa lui Maresca, urmând să încaseze 350.000 de euro pe săptămână.

Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson.

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— Manchester City (@ManCity) July 2, 2026

În ceea ce priveşte suma de transfer, City a stabilit un nou record al clubului. Este vorba de 135 de milioane de euro. Până acum, recordul era deţinut de transferul lui Jack Grealish de la Aston Villa, din 2021, când “cetăţenii” au plătit 117 milioane de euro.