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OFICIAL | Manchester City, cel mai scump transfer din istoria clubului! A făcut vizita medicală în cantonamentul de la Mondial

Alex Masgras Publicat: 2 iulie 2026, 18:01

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OFICIAL | Manchester City, cel mai scump transfer din istoria clubului! A făcut vizita medicală în cantonamentul de la Mondial

Jucătorii Angliei, la meciul cu RD Congo / Profimedia

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Manchester City a ajuns la o înţelegere cu Nottingham Forest pentru transferul lui Elliot Anderson, mijlocaşul de 23 de ani care se află în lotul Angliei de la Cupa Mondială. El a şi jucat ieri, în victoria la limită a englezilor, care au învins RD Congo cu 2-1 şi au obţinut calificarea în optimile de finală, acolo unde vor întâlni Mexic.

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După meciul de la Atlanta, englezii au revenit în Kansas City, acolo unde se află cantonamentul “Three Lions” din SUA. Înainte de plecarea spre Mexico City, Elliot Anderson a efectuat vizita medicală în Kansas.

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Manchester City a anunţat transferul lui Elliot Anderson

Totul a fost în regulă, iar Anderson va semna cu Manchester City după Cupa Mondială, atunci când vor fi puse la punct toate formalităţile, după cum a anunţat clubul de pe Etihad. Potrivit The Athletic, el va semna pe 5 ani cu echipa lui Maresca, urmând să încaseze 350.000 de euro pe săptămână.

În ceea ce priveşte suma de transfer, City a stabilit un nou record al clubului. Este vorba de 135 de milioane de euro. Până acum, recordul era deţinut de transferul lui Jack Grealish de la Aston Villa, din 2021, când “cetăţenii” au plătit 117 milioane de euro.

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Elliot Anderson a fost crescut de Newcastle şi a ajuns la Nottingham Forest în 2024, devenind om de bază în ultimele două sezoane. El a jucat şi în toate cele patru meciuri ale echipei lui Thomas Tuchel la Cupa Mondială 2026, inclusiv în meciul cu RD Congo, din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale.

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