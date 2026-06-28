Pe ce a dat Neymar un milion de dolari în câteva secunde, la Mondialul din America. Aroganţa starului brazilian

Neymar a reuşit să atragă din nou atenia fanilor, după ce a spart în câteva secunde nu mai puţin de 1 milion de dolari. Pe ce a dat banii starul Braziliei, în America?

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Neymar (34 de ani) a debutat la Campionatul Mondial 2026, fiind trimis pe teren de selecţionerul Carlo Ancelotti (67 de ani) în minutul 76 al meciului Braziliei cu Scoţia, câştigat de Selecao cu 3-0.

După meci, Neymar a început să plângă pe teren, aceasta fiind prima partidă a starului brazilian la naţională după 981 de zile!

Fericit şi de faptul că naţionala Brazilei a mers mai departe, Neymar şi-a făcut singur un cadou generos. Neymar a vizitat o locaţie exclusivistă, Jacob & Co, din New Jersey, şi şi-a cumpărat un ceas de nu mai puţin de 1 milion de dolari. Imaginile au fost postate pe Instagram de fotbalist, iar milioane de fani au reacţionat.