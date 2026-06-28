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Pe ce a dat Neymar un milion de dolari în câteva secunde, la Mondialul din America. Aroganţa starului brazilian

Radu Constantin Publicat: 28 iunie 2026, 17:21

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Pe ce a dat Neymar un milion de dolari în câteva secunde, la Mondialul din America. Aroganţa starului brazilian

Neymar / Getty Images

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Neymar a reuşit să atragă din nou atenia fanilor, după ce a spart în câteva secunde nu mai puţin de 1 milion de dolari. Pe ce a dat banii starul Braziliei, în America?

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Neymar (34 de ani) a debutat la Campionatul Mondial 2026, fiind trimis pe teren de selecţionerul Carlo Ancelotti (67 de ani) în minutul 76 al meciului Braziliei cu Scoţia, câştigat de Selecao cu 3-0.

După meci, Neymar a început să plângă pe teren, aceasta fiind prima partidă a starului brazilian la naţională după 981 de zile!

Fericit şi de faptul că naţionala Brazilei a mers mai departe, Neymar şi-a făcut singur un cadou generos. Neymar a vizitat o locaţie exclusivistă, Jacob & Co, din New Jersey, şi şi-a cumpărat un ceas de nu mai puţin de 1 milion de dolari. Imaginile au fost postate pe Instagram de fotbalist, iar milioane de fani au reacţionat.

Imaginile au fost postate pe Instagram de Neymar
Imaginile au fost postate pe Instagram de Neymar
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