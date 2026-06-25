Reacţia lui Neymar după ce a debutat la Campionatul Mondial 2026 şi a plâns pe teren!

Neymar (34 de ani) a debutat la Campionatul Mondial 2026, fiind trimis pe teren de selecţionerul Carlo Ancelotti (67 de ani) în minutul 76 al meciului Braziliei cu Scoţia, câştigat de Selecao cu 3-0.

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După meci, Neymar a început să plângă pe teren, aceasta fiind prima partidă a starului brazilian la naţională după 981 de zile!

Neymar, după ce a debutat la Campionatul Mondial 2026 şi a jucat primul meci pentru Brazilia după aproape 3 ani: “Una din cele mai speciale zile. Am plâns”

“Pot considera această zi ca fiind una dintre cele mai speciale. Este un vis pentru orice băiat să poarte tricoul naționalei Braziliei, iar eu l-am purtat mult timp. M-am accidentat, am stat departe multe zile, mi-a fost dor, eram nerăbdător să încerc să revin, iar astăzi am reușit să mă întorc după aproape 3 ani. Sunt foarte fericit și emoționat. M-am emoționat, da, singur, în vestiar. Am plâns. A fost o ușurare imensă să pot trăi toate acestea din nou.

Întotdeauna a fost visul meu să port tricoul naționalei, să joc la Cupa Mondială, poate chiar să câștig. Să trăiesc toate acestea este atât de bine, într-adevăr atât de bine. Sunt foarte fericit. Le mulțumesc tuturor brazilienilor care m-au susținut, care m-au încurajat. Le mulțumesc din adâncul inimii, în special familiei mele și prietenilor mei”, a declarat Neymar după duelul Scoţia – Brazilia 0-3.

Brazilia a câştigat grupa C de la Campionatul Mondial, cu 7 puncte. Selecao a depăşit-o la golaveraj pe Maroc, care s-a clasat pe 2, la egalitate de puncte cu Brazilia. Maroc a învins-o pe Haiti cu 4-2, după un meci “nebun”, în care a fost condusă de două ori. În meciul direct, Brazilia şi Maroc au terminat la egalitate, 1-1. Rezultatul meciului direct a devenit primul criteriu de departajare în grupă la Mondial. Având în vedere că cele două formaţii au remizat în prima rundă, departajarea s-a făcut la golaveraj.