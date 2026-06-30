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Pentru prima dată după 88 de ani! Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Norvegia

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 21:23

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Pentru prima dată după 88 de ani! Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Norvegia

Antonio Nusa, bucurie după golul marcat în Coasta de Fildeş - Norvegia/ Profimedia

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Antonio Nusa (21 de ani) a deschis scorul în duelul dintre Coasta de Fildeş şi Norvegia, din şaisprezecimile Campionatului Mondial. Partida de la Dallas e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Antonio Nusa a marcat pentru Norvegia în minutul 40. Mijlocaşul lui Leipzig a punctat spectaculos, cu un şut din marginea careului, din pasa lui Martin Odegaard.

Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Norvegia

Golul lui Antonio Nusa este primul al Norvegiei în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, după o pauză de 88 de ani. La Mondialul din 1938, norvegienii punctau în partida pierdută cu Italia în optimi prin Arne Brustad.

De asemenea, Antonio Nusa a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să marcheze pentru Norvegia la turneele majore, la vârsta de 21 de ani şi 74 de zile.

Şi Martin Odegaard, cel care a pasat decisiv la golul lui Antonio Nusa, a bifat o bornă fabuloasă. Mijlocaşul lui Arsenal este doar al treilea jucător din istorie care reuşeşte să ofere asisst-uri în primele trei meciuri ale sale la Campionatul Mondial. Doar Igor Belanov, pentru URSS, în 1986, şi Michael Ballack, pentru Germania, în 2022, au mai reuşit asta.

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Antonio Nusa, cotat la suma de 32 de milioane de euro, a fost transferat de RB Leipzig de la Club Brugge în vara lui 2024, în schimbul sumei de 21 de milioane de euro.

În sezonul recent încheiat, Nusa a fost jucător de bază la Leipzig. Norvegianul a bifat 35 de meciuri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze cinci goluri şi să ofere patru pase decisive.

Echipele de start:

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  • Coasta de Fildeş: Fofana – Doue, Kossounou, Agbadou, Konan – Sangare – Pepe, Kessie, Inao Oulai, Diomande – Bonny.
  • Rezerve: Adingra, Diakite, Diallo, Diomande, Fofana, Guessand, Guiagon, Kone, Lafont, Ndicka, Operi, Seri, Singo, Toure, Wahi.
  • Selecţioner: Emerse Fae
  • Norvegia: Nyland – Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Nusa.
  • Rezerve: Aasgaard, Aursnes, Bjorkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Ryerson, Schjelderup, Selvik, Tangvik, Thorsby, Thorstvedt.
  • Selecţioner: Stale Solbakken
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