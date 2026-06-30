Pentru prima dată după 88 de ani! Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Norvegia

Antonio Nusa (21 de ani) a deschis scorul în duelul dintre Coasta de Fildeş şi Norvegia, din şaisprezecimile Campionatului Mondial. Partida de la Dallas e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Antonio Nusa a marcat pentru Norvegia în minutul 40. Mijlocaşul lui Leipzig a punctat spectaculos, cu un şut din marginea careului, din pasa lui Martin Odegaard.
Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Norvegia
Golul lui Antonio Nusa este primul al Norvegiei în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, după o pauză de 88 de ani. La Mondialul din 1938, norvegienii punctau în partida pierdută cu Italia în optimi prin Arne Brustad.
De asemenea, Antonio Nusa a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să marcheze pentru Norvegia la turneele majore, la vârsta de 21 de ani şi 74 de zile.
Şi Martin Odegaard, cel care a pasat decisiv la golul lui Antonio Nusa, a bifat o bornă fabuloasă. Mijlocaşul lui Arsenal este doar al treilea jucător din istorie care reuşeşte să ofere asisst-uri în primele trei meciuri ale sale la Campionatul Mondial. Doar Igor Belanov, pentru URSS, în 1986, şi Michael Ballack, pentru Germania, în 2022, au mai reuşit asta.
Antonio Nusa, cotat la suma de 32 de milioane de euro, a fost transferat de RB Leipzig de la Club Brugge în vara lui 2024, în schimbul sumei de 21 de milioane de euro.
În sezonul recent încheiat, Nusa a fost jucător de bază la Leipzig. Norvegianul a bifat 35 de meciuri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze cinci goluri şi să ofere patru pase decisive.
Echipele de start:
- Coasta de Fildeş: Fofana – Doue, Kossounou, Agbadou, Konan – Sangare – Pepe, Kessie, Inao Oulai, Diomande – Bonny.
- Rezerve: Adingra, Diakite, Diallo, Diomande, Fofana, Guessand, Guiagon, Kone, Lafont, Ndicka, Operi, Seri, Singo, Toure, Wahi.
- Selecţioner: Emerse Fae
- Norvegia: Nyland – Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Nusa.
- Rezerve: Aasgaard, Aursnes, Bjorkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Ryerson, Schjelderup, Selvik, Tangvik, Thorsby, Thorstvedt.
- Selecţioner: Stale Solbakken
- Capitolul la care Lionel Messi e pe ultimul loc, deşi e golgheterul Mondialului. Specialiştii au dat verdictul
- Coasta de Fildeş – Norvegia 0-1, în direct Antena 1 şi AntenaPLAY. Gol superb marcat de Nusa
- Selecţionerul huiduit la revenirea în ţară, după eliminarea de la Mondial. Fanii l-au aşteptat la 4 dimineaţa
- “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul
- Momentul care a emoţionat o lume întreagă la Cupa Mondială! Van Dijk: “Există lucruri mai importante în viaţă decât fotbalul”