Pentru prima dată după 88 de ani! Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Norvegia

Antonio Nusa (21 de ani) a deschis scorul în duelul dintre Coasta de Fildeş şi Norvegia, din şaisprezecimile Campionatului Mondial. Partida de la Dallas e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Antonio Nusa a marcat pentru Norvegia în minutul 40. Mijlocaşul lui Leipzig a punctat spectaculos, cu un şut din marginea careului, din pasa lui Martin Odegaard.

Antonio Nusa a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Norvegia

Golul lui Antonio Nusa este primul al Norvegiei în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, după o pauză de 88 de ani. La Mondialul din 1938, norvegienii punctau în partida pierdută cu Italia în optimi prin Arne Brustad.

De asemenea, Antonio Nusa a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să marcheze pentru Norvegia la turneele majore, la vârsta de 21 de ani şi 74 de zile.

Şi Martin Odegaard, cel care a pasat decisiv la golul lui Antonio Nusa, a bifat o bornă fabuloasă. Mijlocaşul lui Arsenal este doar al treilea jucător din istorie care reuşeşte să ofere asisst-uri în primele trei meciuri ale sale la Campionatul Mondial. Doar Igor Belanov, pentru URSS, în 1986, şi Michael Ballack, pentru Germania, în 2022, au mai reuşit asta.