Povestea incredibilă a eroului care a eliminat Germania de la Mondial! Şi-a vândut tot să-şi salveze fiul bolnav

Portarul Paraguayului, Orlando Gill (26 de ani), care a fost providenţial în victoria naţionalei sale de la Mondial, contra Germaniei, la loviturile de departajare, are o poveste de viaţă incredibilă.
Orlando Gill a apărat două lovituri de departajare ale nemţilor, ale lui Kai Havertz şi Nick Woltemade, Tah şutând peste poartă. Jucătorii din Paraguay au ratat şi ei de două ori de la punctul cu var, prin Sanabria şi Balbuena, dar aveau să se impună. După ratarea lui Jonathan Tah, Jose Canale a transformat penalty-ul ce a dus Paraguay în optimile Mondialului, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
Orlando Gill, eroul Paraguayului cu Germania, are o poveste desprinsă dintr-un film de la Hollywood!
Orlando Gill are o poveste desprinsă parcă dintr-un film de la Hollywood. În 2022, portarul şi-a vândut tot ce avea în casă, după ce fiul său nou-născut, Lautaro Daniel, s-a îmbolnăvit grav. Micuţul a fost salvat, din fericire.
Problemele lui Gill nu s-au oprit acolo. Până în anul 2024, Orlando Gill avea numai două meciuri jucate la profesionişti, pentru San Lorenzo din Paraguay! San Lorenzo din Argentina a decis să îl transfere în 2024, în ciuda faptului că Orlando Gill nu apărase mai deloc. Transferul lui Gill la cunoscuta echipă argentiniană a venit în condiţiile în care San Lorenzo renunţase la transferurile lui Keylor Navas şi Noppert, din pricina accidentărilor.
Orlando Gill, care are o înălţime impresionantă (1.99 metri), a devenit titular la formaţia argentiniană San Lorenzo din 2025 încoace. Totuşi, înainte de Mondial, din pricina problemelor financiare, San Lorenzo nu i-a plătit în ultimele 3 luni salariul portarului paraguayan.
Orlando Gill e cotat în prezent de către transfermarkt.com la 6 milioane de euro, cea mai ridicată cotă din cariera lui. Pentru evoluţia lui din meciul cu Germania, transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, Gill a fost notat cu 8.7 de flashscore.ro, a doua notă a meciului, după cea a germanului Florian Wirtz, autorul unui assist la golul lui Havertz. În afară de paradele de la loviturile de departajare, Gill a avut şi în timpul celor 120 de minute intervenţii salvatoare în faţa nemţilor.
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