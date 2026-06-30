Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu eliminarea Germaniei de la World Cup

Jucătorii Germaniei, după meciul cu Paraguay de la Cupa Mondială / Profimedia

Germania a fost eliminată din 16-imile de finală de la Cupa Mondială de Paraguay după o serie dramatică de lovituri de departajare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Odată cu eșecul suferit de “Die Mannschaft” la Boston, nemții au semnat o premieră negativă istorică în cea mai tare competiție de fotbal.

Germania, eliminată pentru prima dată la penalty-uri la World Cup

Germania a suferit o înfrângere șocantă la Cupa Mondială. După ce la precedentele două ediții nu au putut trece de faza grupelor, nemții au fost acum eliminați încă din 16-imile de finală de către o națională mai slab cotată, Paraguay.

După 120 de minute, scorul a fost 1-1, golurile fiind marcate de Enciso și Havertz. La loviturile de departajare, din tabăra lui Nagelsmann au ratat Havertz, Woltemade și Tah, iar Jose Canale a înscris penalty-ul echivalent cu eliminarea Germaniei din competiție.

Odată cu succesul de la Boston Stadium, Paraguay a devenit prima națională care reușește să învingă Germania într-o serie de la 11 metri în întreaga istorie a participărilor “Die Mannschaft” la Cupa Mondială.