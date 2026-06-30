Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu eliminarea Germaniei de la World Cup

Germania a fost eliminată din 16-imile de finală de la Cupa Mondială de Paraguay după o serie dramatică de lovituri de departajare.
Odată cu eșecul suferit de “Die Mannschaft” la Boston, nemții au semnat o premieră negativă istorică în cea mai tare competiție de fotbal.
Germania, eliminată pentru prima dată la penalty-uri la World Cup
Germania a suferit o înfrângere șocantă la Cupa Mondială. După ce la precedentele două ediții nu au putut trece de faza grupelor, nemții au fost acum eliminați încă din 16-imile de finală de către o națională mai slab cotată, Paraguay.
După 120 de minute, scorul a fost 1-1, golurile fiind marcate de Enciso și Havertz. La loviturile de departajare, din tabăra lui Nagelsmann au ratat Havertz, Woltemade și Tah, iar Jose Canale a înscris penalty-ul echivalent cu eliminarea Germaniei din competiție.
Odată cu succesul de la Boston Stadium, Paraguay a devenit prima națională care reușește să învingă Germania într-o serie de la 11 metri în întreaga istorie a participărilor “Die Mannschaft” la Cupa Mondială.
#OJOALDATO – Paraguay 🇵🇾 es la PRIMERA selección que le gana una tanda de penaltis a Alemania 🇩🇪 en TODA la historia de la Copa del Mundo. Alemania no perdía una tanda de desempate en una competición oficial desde hacía 50 años (Euro 1976), pero los huevos paraguayos son…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 29, 2026
Germania nu mai pierduse la penalty-uri într-o competiție oficială din 1976, de când a fost învinsă în finala EURO 1976 de către Cehoslovacia prin golul iconic marcat de Antonin Panenka.
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