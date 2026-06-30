Presa germană a făcut o evaluare dură a eşecului cu Paraguayul, descriind meciul drept „un nou coşmar pentru fotbalul german”, după o altă eliminare umilitoare de la Cupa Mondială, ratând optimile de finală pentru a treia oară consecutiv.
„Un alt coşmar pentru fotbalul german. Eliminare jenantă împotriva Paraguayului. Am ratat trei lovituri de departajare”, a deplâns tabloidul german Bild pe prima pagină a site-ului său web, însoţit de o fotografie cu Waldemar Anton, cu mâinile la cap, cu o privire abătută.
Presa din Germania n-a avut milă de echipa lui Nagelsmann: “Performanţă dezastruoasă”
Ziarul i-a acordat antrenorului Julian Nagelsmann nota 6 (cea mai mică notă posibilă în sistemul german). Bild a descris performanţa drept „dezastruoasă” şi a descris echipa germană ca fiind „lentă, plictisitoare şi letargică”.
Aceeaşi afirmaţie a fost reluată şi pe site-ul Süddeutsche Zeitung, principalul cotidian din München, care a titrat „o nouă umilinţă”. „Meciul a dat impresia că cineva a apăsat butonul de încetinire. Germania, care la această Cupă Mondială, după victorie cu 7-1 împotriva echipei Curaçao, nu a oferit nicio performanţă convingătoare, se întoarce acum acasă cu un bilet de întoarcere pe deplin meritat”, a adăugat Süddeutsche Zeitung.
„S-a dus vremea lui Nagelsmann?”
Cvadrupla campioană mondială în 1954, 1974, 1990 şi 2014, Germania a suferit trei eşecuri consecutive la turneele finale Cupei Mondiale, fiind eliminată în faza grupelor în 2018 şi 2022 şi în şaisprezecimile de finală în 2026. Ultima apariţie a Mannschaft-ului în ultimul careu al unui turneu major a fost în semifinala Euro 2016, unde a pierdut în faţa Franţei.
Pentru Kicker, înfrângerea Germaniei împotriva Paraguayului este „o recunoaştere a eşecului pentru fotbalul german şi pentru Nagelsmann”, antrenorul echipei naţionale care a preluat funcţia în toamna anului 2023 şi are contract până în 2028. Revista deplânge faptul că Nagelsmann „nu a reuşit să canalizeze şi să dezvolte punctele forte ale echipei sale”. „Pentru a treia oară consecutiv, echipa naţională a Germaniei nu a reuşit să ajungă în optimile de finală ale unei Cupe Mondiale. Aceasta este o recunoaştere a eşecului şi o dovadă că Germania se îndepărtează tot mai mult de vârful fotbalului mondial. Motivele sunt numeroase şi ar fi mult prea simplist să-i atribuim singura responsabilitate pentru acest eşec lui Julian Nagelsmann”, a scris Kicker pe site-ul său.
„Împotriva Paraguayului, Germania a avut un final de coşmar al unui turneu în care nu a pornit niciodată cu adevărat”, a subliniat Frankfurter Allgemeine Zeitung, punând sub semnul întrebării şi viitorul antrenorului. „Se termină acum perioada lui Nagelsmann ca antrenor al echipei naţionale acolo unde a început?”, după ce fostul antrenor al lui Bayern München a preluat frâiele unei Mannschaft aflate în criză în septembrie 2023, cu doar câteva luni înainte de „al său” Euro 2024 de pe teren propriu.
Primele meciuri le-a avut pe banca Germaniei în Statele Unite în octombrie 2023.
- Ronald Koeman a ripostat după ce a fost făcut praf în urma eliminării Olandei: “Puţin în pasă”
- Ştim primul meci din optimile Campionatului Mondial! Cu cine se duelează “pariul” lui Deschamps pentru sferturi
- Achraf Hakimi, după ce Maroc a eliminat Olanda: “Sunt epuizat acum, dar şi extrem de mândru de echipă”
- Virgil van Dijk, devastat după eliminarea Olandei de la Campionatul Mondial. “Vreau să ajung în vestiar cât mai repede”
- Trei concluzii după Olanda – Maroc 1-1, 2-3 d.l.d.: fotbalul câștigă, nimeni n-o să-i ducă dorul „Portocalei”