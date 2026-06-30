Presa germană a făcut o evaluare dură a eşecului cu Paraguayul, descriind meciul drept „un nou coşmar pentru fotbalul german”, după o altă eliminare umilitoare de la Cupa Mondială, ratând optimile de finală pentru a treia oară consecutiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Un alt coşmar pentru fotbalul german. Eliminare jenantă împotriva Paraguayului. Am ratat trei lovituri de departajare”, a deplâns tabloidul german Bild pe prima pagină a site-ului său web, însoţit de o fotografie cu Waldemar Anton, cu mâinile la cap, cu o privire abătută.

Presa din Germania n-a avut milă de echipa lui Nagelsmann: “Performanţă dezastruoasă”

Ziarul i-a acordat antrenorului Julian Nagelsmann nota 6 (cea mai mică notă posibilă în sistemul german). Bild a descris performanţa drept „dezastruoasă” şi a descris echipa germană ca fiind „lentă, plictisitoare şi letargică”.

Aceeaşi afirmaţie a fost reluată şi pe site-ul Süddeutsche Zeitung, principalul cotidian din München, care a titrat „o nouă umilinţă”. „Meciul a dat impresia că cineva a apăsat butonul de încetinire. Germania, care la această Cupă Mondială, după victorie cu 7-1 împotriva echipei Curaçao, nu a oferit nicio performanţă convingătoare, se întoarce acum acasă cu un bilet de întoarcere pe deplin meritat”, a adăugat Süddeutsche Zeitung.

„S-a dus vremea lui Nagelsmann?”

Cvadrupla campioană mondială în 1954, 1974, 1990 şi 2014, Germania a suferit trei eşecuri consecutive la turneele finale Cupei Mondiale, fiind eliminată în faza grupelor în 2018 şi 2022 şi în şaisprezecimile de finală în 2026. Ultima apariţie a Mannschaft-ului în ultimul careu al unui turneu major a fost în semifinala Euro 2016, unde a pierdut în faţa Franţei.