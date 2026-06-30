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Presa din Germania n-a avut milă de echipa lui Nagelsmann: “Performanţă dezastruoasă”

Dan Roșu Publicat: 30 iunie 2026, 8:55

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Presa din Germania n-a avut milă de echipa lui Nagelsmann: Performanţă dezastruoasă

Germania - Getty Images

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Presa germană a făcut o evaluare dură a eşecului cu Paraguayul, descriind meciul drept „un nou coşmar pentru fotbalul german”, după o altă eliminare umilitoare de la Cupa Mondială, ratând optimile de finală pentru a treia oară consecutiv.

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„Un alt coşmar pentru fotbalul german. Eliminare jenantă împotriva Paraguayului. Am ratat trei lovituri de departajare”, a deplâns tabloidul german Bild pe prima pagină a site-ului său web, însoţit de o fotografie cu Waldemar Anton, cu mâinile la cap, cu o privire abătută.

Presa din Germania n-a avut milă de echipa lui Nagelsmann: “Performanţă dezastruoasă”

Ziarul i-a acordat antrenorului Julian Nagelsmann nota 6 (cea mai mică notă posibilă în sistemul german). Bild a descris performanţa drept „dezastruoasă” şi a descris echipa germană ca fiind „lentă, plictisitoare şi letargică”.

Aceeaşi afirmaţie a fost reluată şi pe site-ul Süddeutsche Zeitung, principalul cotidian din München, care a titrat „o nouă umilinţă”. „Meciul a dat impresia că cineva a apăsat butonul de încetinire. Germania, care la această Cupă Mondială, după victorie cu 7-1 împotriva echipei Curaçao, nu a oferit nicio performanţă convingătoare, se întoarce acum acasă cu un bilet de întoarcere pe deplin meritat”, a adăugat Süddeutsche Zeitung.

„S-a dus vremea lui Nagelsmann?”

Cvadrupla campioană mondială în 1954, 1974, 1990 şi 2014, Germania a suferit trei eşecuri consecutive la turneele finale Cupei Mondiale, fiind eliminată în faza grupelor în 2018 şi 2022 şi în şaisprezecimile de finală în 2026. Ultima apariţie a Mannschaft-ului în ultimul careu al unui turneu major a fost în semifinala Euro 2016, unde a pierdut în faţa Franţei.

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Pentru Kicker, înfrângerea Germaniei împotriva Paraguayului este „o recunoaştere a eşecului pentru fotbalul german şi pentru Nagelsmann”, antrenorul echipei naţionale care a preluat funcţia în toamna anului 2023 şi are contract până în 2028. Revista deplânge faptul că Nagelsmann „nu a reuşit să canalizeze şi să dezvolte punctele forte ale echipei sale”. „Pentru a treia oară consecutiv, echipa naţională a Germaniei nu a reuşit să ajungă în optimile de finală ale unei Cupe Mondiale. Aceasta este o recunoaştere a eşecului şi o dovadă că Germania se îndepărtează tot mai mult de vârful fotbalului mondial. Motivele sunt numeroase şi ar fi mult prea simplist să-i atribuim singura responsabilitate pentru acest eşec lui Julian Nagelsmann”, a scris Kicker pe site-ul său.

„Împotriva Paraguayului, Germania a avut un final de coşmar al unui turneu în care nu a pornit niciodată cu adevărat”, a subliniat Frankfurter Allgemeine Zeitung, punând sub semnul întrebării şi viitorul antrenorului. „Se termină acum perioada lui Nagelsmann ca antrenor al echipei naţionale acolo unde a început?”, după ce fostul antrenor al lui Bayern München a preluat frâiele unei Mannschaft aflate în criză în septembrie 2023, cu doar câteva luni înainte de „al său” Euro 2024 de pe teren propriu.

Primele meciuri le-a avut pe banca Germaniei în Statele Unite în octombrie 2023.

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