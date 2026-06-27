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Programul zilei a 17-a de la Campionatul Mondial. Meciurile sunt în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY

Viviana Moraru Publicat: 27 iunie 2026, 7:00

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Programul zilei a 17-a de la Campionatul Mondial. Meciurile sunt în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY

Lionel Messi, bucurie alături de jucătorii Argentinei/ Profimedia

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Programul zilei a 17-a de la Campionatul Mondial | Faza grupelor ajunge la final, la turneul organizat de SUA, Mexic şi Canada. Şase partide vor fi în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.

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Primele dueluri se vor disputa de la ora 00:00. Anglia va înfrunta Panama, în Grupa L, în direct pe Antena 1, iar Croaţia se va duela cu Ghana, pe Antena 3 CNN. Ambele dueluri vor fi live şi în AntenaPLAY.

Programul zilei a 17-a de la Campionatul Mondial

  • Panama – Anglia, ora 00:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
  • Croaţia – Ghana, ora 00:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
  • Columbia – Portugalia, ora 02:30 (Antena 1, AntenaPLAY)
  • Congo – Uzbekistan, ora 02:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
  • Iordania – Argentina, ora 05:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
  • Algeria – Austria, ora 05:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Croaţia, finalista Mondialului din 2018, are nevoie de un succes pentru a se califica în şaisprezecimile turneului din acest an. Naţionala condusă de Luka Modric are trei puncte, după victoria la limită cu Panama, scor 1-0. De cealaltă parte, Ghana are patru puncte, după remiza cu Anglia şi victoria cu Panama.

Anglia, de cealaltă parte, are şi ea nevoie de un succes, cu care ar câştiga Grupa L de la Mondial. În prima etapă a grupei, naţionala lui Thomas Tuchel s-a impus clar în confruntarea “de foc” cu Croaţia, scor 4-2.

Următoarele dueluri ale zilei se vor disputa de la ora 02:30. Portugalia va avea un duel “de foc” cu Columbia, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în runda trecută, contra Uzbekistanului, iar cu un succes, lusitanii vor câştiga Grupa K.

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În celălalt meci care se va disputa de la ora 02:30, în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY, Congo va înfrunta Uzbekistan. Cu o victorie, africanii au mari şanse să se califice în şaisprezecimi, de pe locul trei din grupă.

Ultimele partidei ale zilei vor începe de la ora 05:00. Istvan Kovacs va arbitra duelul Argentinei lui Lionel Messi. Campionii mondiali en-titre se vor duela cu Iordania, fiind deja calificaţi în şaisprezecimi. Pentru arbitrul român, acesta este a doua delegare la Mondial, după ce a fost la “centru” în Tunisia – Japonia 0-4.

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