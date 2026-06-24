Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român

Istvan Kovacs a fost delegat de FIFA la a doua sa partidă de la Cupa Mondială din 2026.

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Centralul din Carei va fi prezent alături de asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, la partida din Grupa J dintre Iordania și Argentina, existând posibilitatea să fie pe teren alături de Lionel Messi.

Kovacs îl poate “fluiera” pe Messi la World Cup

Istvan Kovacs și-a făcut debutul la Cupa Mondială cu partida 1.000 din istoria turneului final, cea care le-a pus față în față pe Japonia și Tunisia. Niponii s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel dominat de la un capăt la altul și în care arbitrul român a avut o singură fază mai delicată de judecat.

La câteva zile distanță, Kovacs revine la centru la o partidă de la World Cup 2026, iar miza e una imensă pentru el. Centralul din Carei va avea posibilitatea să se afle pe gazon cu Lionel Messi, deoarece a fost delegat la duelul din ultima etapă din Grupa J dintre Iordania și Argentina, care se va juca la Dallas Stadium pe 28 iunie, de la ora 05:00.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 67, 68, 69, 70, 71 and 72 have been appointed. 🤝

— FIFA (@FIFAcom) June 24, 2026