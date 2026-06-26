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Quaresma a râs de Henry şi Ibrahimovic, după ce Cristiano Ronaldo a făcut spectacol la Cupa Mondială: “Manechine!”

Mihai Alecu Publicat: 26 iunie 2026, 19:28

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Quaresma a râs de Henry şi Ibrahimovic, după ce Cristiano Ronaldo a făcut spectacol la Cupa Mondială: Manechine!

Quaresma a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

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Evoluţiile lui Cristiano Ronaldo de la primele 2 meciuri ale Portugaliei de la Cupa Mondială au stârnit discuţii intense, iar Thierry Henry şi Zlatan Ibrahimovic au fost critici la adresa atacantului de la Al-Nassr după egalul cu Congo, 1-1.

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Cei doi foşti rivali ai lusitanului au spus că acesta trebuie să fie înlocuit dacă nu joacă la nivelul aşteptat, menţionând totodată că este egoist şi nu-şi ajută colegii prin atitudinea sa.

Quaresma nu îi iartă: mesaj tăios pentru Henry şi Ibrahimovic după criticile pentru Cristiano Ronaldo

Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo de la naţionala Portugaliei, Ricardo Quaresma, a venit cu o replică acidă pentru Thierry Henry şi Zlatan Ibrahimovic, după ce jucătorul de la Al-Nassr a reuşit să marcheze o dublă în victoria lusitanilor, 5-0, contra celor din Uzbekistan.

“A fost foarte amuzant să-i văd pe Thierry Henry şi Zlatan Ibrahimovic cum stau în studio ca nişte manechine fără a avea ceva de spus negativ despre Cristiano Ronaldo. Şi-au pregătit cu siguranţă un discurs diferit, dar Cristiano Ronaldo l-a distrus după evoluţia sa”, a spus Ricardo Quaresma pentru presa din Portugalia.

Thierry Henry a fost rivalul lui Cristiano Ronaldo atât pe când era la Arsenal şi lusitanul juca pentru Manchester United, cât şi după ce a fost luat de Barcelona şi portughezul a ajuns şi el în La Liga, la Real Madrid.

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De cealaltă parte, Zlatan Ibrahimovic a fost în duel direct cu Ronaldo pe când ambii jucau în Serie A, suedezul pentru AC Milan, iar lusitanul pentru Juventus, cât şi în confruntările Barcelona – Real Madrid din sezonul 2009-2010.

Zlatan Ibrahimovic a văzut mesajul lui Cristiano Ronaldo şi nu s-a putut abţine

La finalul victoriei pe care Portugalia a obţinut-o cu Uzbekistan, 5-0, Cristiano Ronaldo a avut un mesaj clar. “M-am întors”, a spus atacantul lusitan în urma celor două goluri şi a evoluţiei excelente de la a doua partidă de la Cupa Mondială 2026.

“Eu credeam  nu a plecat niciodată. De ce a spus  s-a întors?“, a spus Zlatan Ibrahimovic, aflat în studioul FOX.

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