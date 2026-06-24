Moment amuzant cu Ronaldo. Starului i s-au cerut bani şi o maşină după ce a reuşit o dublă la Mondial!

Cristiano Ronaldo, după meciul cu Uzbekistan, în care a marcat două goluri / captura video X LiveMode

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a “spart gheaţa” la Mondialul din acest an, reuşind o dublă în meciul Portugalia – Uzbekistan 5-0. Doi jurnalişti l-au simţit pe Ronaldo că era binedispus după meci, aşa că i-au transmis că, practic, este şeful lor, având în vedere că starul portughez are acţiuni la LiveMode, un canal de streaming din Portugalia.

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Unul dintre ei i-a cerut o mărire de salariu, iar altul o maşină de serviciu. Ronaldo s-a amuzat copios.

Doi jurnalişti au avut cereri speciale pentru “şeful” lor, Ronaldo! Unul a cerut o mărire de salariu, celălalt o maşină

“Avem două întrebări pentru tine. De acum deții acțiuni la LiveMode, așa că tehnic ești șeful nostru. În primul rând, vrem să îți spunem că ești cel mai bun șef din lume.

În al doilea rând, voiam să te întrebăm dacă putem negocia vreo mărire aici”, i-a spus primul jurnalist superstarului naţionalei Portugaliei.

“Din partea mea, eu nu vreau nicio mărire. Voiam doar să te întreb dacă, odată ce relația noastră avansează, aș putea să primesc o mașină de serviciu. Accept oricare dintre cele pe care le deții tu”, i-a transmis celălalt jurnalist portughez lui Ronaldo.