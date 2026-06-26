Răsturnare de situaţie! Cine îl cumpără pe starul de la Mondial al lui Real Madrid, dorit şi de Chivu la Inter!

Nico Paz, înlocuindu-l pe Lionel Messi în meciul Argentina - Algeria 3-0, de la Mondial / Profimedia Images

Nico Paz, tânărul star argentinian în vârstă de 21 de ani, aflat la Campionatul Mondial cu Argentina, va fi transferat definitiv de Como, echipă unde a fost împrumutat sezonul trecut, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mutări din mercato.

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Real Madrid avea o clauză de răscumpărare de 10 milioane de euro a lui Nico Paz, pe care a activat-o, dar în ultimele ore a avut loc o răsturnare incredibilă de situaţie.

Nico Paz, transferat definitiv de Como! Mutare surprinzătoare pe piaţa transferurilor

Como a bătut palma cu Real Madrid pentru ca Nico Paz să rămână la formaţia italiană, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro.

“Como îl va cumpăra pe Nico Páz pentru 60 de milioane de euro de la Real Madrid, într-o tranzacţie ce include o clauză substanțială de vânzare, NU un comision de 60 de milioane de euro — și o clauză de răscumpărare.

Cesc Fabregas și Mirwan Suwarso, din nou cruciali în ultimele 24 de ore pentru a finaliza tranzacția — tot cu aprobarea lui Nico.