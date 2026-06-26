Răsturnare de situaţie! Cine îl cumpără pe starul de la Mondial al lui Real Madrid, dorit şi de Chivu la Inter!

Nico Paz, tânărul star argentinian în vârstă de 21 de ani, aflat la Campionatul Mondial cu Argentina, va fi transferat definitiv de Como, echipă unde a fost împrumutat sezonul trecut, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mutări din mercato.
Real Madrid avea o clauză de răscumpărare de 10 milioane de euro a lui Nico Paz, pe care a activat-o, dar în ultimele ore a avut loc o răsturnare incredibilă de situaţie.
Nico Paz, transferat definitiv de Como! Mutare surprinzătoare pe piaţa transferurilor
Como a bătut palma cu Real Madrid pentru ca Nico Paz să rămână la formaţia italiană, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro.
“Como îl va cumpăra pe Nico Páz pentru 60 de milioane de euro de la Real Madrid, într-o tranzacţie ce include o clauză substanțială de vânzare, NU un comision de 60 de milioane de euro — și o clauză de răscumpărare.
Cesc Fabregas și Mirwan Suwarso, din nou cruciali în ultimele 24 de ore pentru a finaliza tranzacția — tot cu aprobarea lui Nico.
Totul e gata”, a anunţat Fabrizio Romano pe X.
🚨🔵⚪️ Como will buy Nico Páz for €60m 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 from Real Madrid but including a heavy sell-on clause, NOT €60m fee — and buy back clause too.
Cesc Fabregas and Mirwan Suwarso, crucial again in the last 24h to get it done — also with Nico’s approval.
All done. ✅🇦🇷 pic.twitter.com/sK9OD5BLIm
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), îl dorea şi el pe Nico Paz. Tânărul star argentinian era una dintre ţintele lui Chivu pentru noul sezon. Antrenorul român doreşte să continue munca excelentă din primul sezon pe banca nerazzurrilor, în care a cucerit eventul. Inter era dispusă să plătească 70 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Nico Paz, dar argentinianul a decis să rămână la Como, unde a avut un sezon excelent, cu 12 goluri şi 6 assist-uri în 35 de meciuri în campionat.
Nico Paz a jucat din minutul 79 în meciul Argentina – Algeria 3-0 de la Mondial, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. În partida cu Austria, câştigată de argentinieni cu 2-0, Nico Paz a fost rezervă. Messi a marcat până acum toate cele 5 goluri ale Argentinei de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
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