Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro - Antena Sport

Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro

Serie A | Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro

Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro

Publicat: 24 octombrie 2025, 19:58

Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro

Cristi Chivu, în meciul cu Saint-Gilloise / Profimedia Images

Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, în ciuda opțiunii clubului spaniol Real Madrid de a-l răscumpăra pe jucătorul de 21 de ani, conform Football Italia, care citează Tycsports din Argentina.

Echipa antrenată de românul Cristian Chivu este interesată de talentatul jucător al echipei Como, iar potrivit celor mai recente relatări media din Argentina, Inter Milano pregătește o ofertă de 58 de milioane de euro.

Inter îl vrea pe Nico Paz, tânărul star al lui Como

Nico Paz se află sub contract cu echipa italiană Como până în iunie 2028, dar un posibil transfer are nevoie de aprobarea clubului spaniol Real Madrid, care are opțiune de a semna din nou cu jucătorul de 21 de ani în 2026 și în 2027 și care păstrează o clauză de 50% dintr-un viitor transfer.

Tottenham a încercat deja să îl transfere pe Nico Paz, vara trecută, dar nici Como și nici Real Madrid nu au aprobat mutarea, drept pentru care Nico Paz a rămas pe Stadio Sinigaglia, unde a contribuit la opt din cele nouă goluri ale echipei în acest sezon, marcând patru și oferind patru pase decisive.

Marți, antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a fost întrebat despre posibila revenire a lui Nico Paz pe Santiago Bernabeu, dar spaniolul a spus că este ”prea devreme” să discute pe marginea acestui subiect.

