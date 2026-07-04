Reacţia lui Vozinha după eliminarea dramatică a Capului Verde de la Mondial: “Am fost la egalitate cu Argentina”

Portarul echipei din Capul Verde, Vozinha, a declarat vineri că echipa sa a „ ieşit din competiţie cu capul sus” în faţa Argentinei, campioana mondială, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale (2-3, după prelungiri).

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„Am ieşit din competiţie cu capul sus şi acum trebuie să ne odihnim şi să ne gândim la viitor. Dar sunt foarte mândru de munca pe care am depus-o împreună cu echipa”, a comentat portarul, care a avut din nou o prestaţie eroică vineri în faţa lui Leo Messi, dar care nu a dorit să se extindă asupra performanţelor sale. „Astăzi am fost la egalitate cu Argentina. Şi împotriva tuturor echipelor naţionale, am jucat din suflet”, a adăugat el după parcursul istoric al Capului Verde la prima sa participare la Cupa Mondială (0-0 împotriva Spaniei, 2-2 împotriva Uruguayului şi 0-0 împotriva Arabiei Saudite).

Vozinha: “Mă simt mândru de parcursul pe care l-am avut”

„Se termină cu o notă tristă, dar mă simt mândru şi mulţumit de parcursul pe care l-am avut”, a subliniat el în zona mixtă.

„Cupa Mondială înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că era ceva la care ţinteam de foarte mult timp. Am reuşit să ne calificăm şi am reuşit să realizăm visul, nu doar al meu, nu doar al echipei naţionale, ci al întregului popor” al arhipelagului, a continuat Vozinha, în vârstă de 40 de ani.

Necunoscut înaintea acestui Mondial, Vozinha a ajuns să fie o celebritate după meciurile de la Campionatul Mondial ale Capului Verde. În prezent e urmărit de 20.5 milioane de oameni pe Instagram.