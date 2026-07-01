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Record istoric de prezenţă la Campionatul Mondial 2026! Peste 5 milioane de spectatori au văzut din tribune meciurile

Bogdan Stănescu Publicat: 1 iulie 2026, 14:10

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Record istoric de prezenţă la Campionatul Mondial 2026! Peste 5 milioane de spectatori au văzut din tribune meciurile

Suporteri francezi la meciul cu Suedia de la Mondial - Profimedia Images

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FIFA a anunţat că pragul de cinci milioane de spectatori pe stadioane pentru Cupa Mondială din 2026 a fost atins marţi, odată cu meciul din optimile de finală dintre Franţa şi Suedia, desfăşurat la East Rutherford, New Jersey. Franţa – Suedia 3-0 a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Campionatul Mondial 2026 este transmis în exclusivitate în România în Universul Antena.

Record istoric de prezenţă la Mondialul american! Peste 5 milioane de oameni au fost în tribune la meciurile FIFA World Cup 2026!

“Cupa Mondială din 2026 va intra în istorie cu meciul din optimile de finală dintre Franţa şi Suedia, când numărul total de spectatori la turneu a depăşit 5.000.000, stabilind un nou record istoric de prezenţă”, a declarat forul de conducere într-un comunicat.

Recordul este acum de 5.048.079 de spectatori, inclusiv cei 80.663 de pe stadionul East Rutherford. Recordul anterior a fost stabilit în 1994, când 3.587.538 de persoane au asistat la meciuri pe stadioanele din SUA. Pentru această ediţie, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada, meciurile au atras o medie de 64.511 spectatori, fără a include meciul de marţi.

Stadioanele au atins o rată de ocupare de 99,7%, în ciuda controverselor legate de preţurile exorbitante ale biletelor înainte de începerea turneului, care mai are 26 de meciuri de jucat, a declarat forul de conducere mondial.

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Cei mai mulţi spectatori au fost la meciurile Uzbekistan – Columbia, Mexic – Africa de Sud şi Republica Cehă – Mexic, desfăşurate pe stadionul Azteca din Mexico City.

Înainte de începerea turneului, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că se aşteaptă la aproximativ şapte milioane de spectatori în total.

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