Recordul stabilit de Lionel Messi, după ce a marcat din nou la Mondial. Formă de vis pentru starul Argentinei

Lionel Messi (39 de ani) a marcat în duelul dintre Iordania şi Argentina, din ultima etapă a Grupei J de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Starul sud-americanilor a stabilit un nou record impresionant, argentinienii câştigând partida cu 3-1.
Lionel Messi a început de pe bancă partida cu Iordania. Acesta a fost odihnit de selecţionerul Lionel Scaloni, ţinând cont că Argentina era deja calificată în şaisprezecimile turneului final.
Recordul stabilit de Lionel Messi, după ce a marcat în Iordania – Argentina
Lionel Messi a fost trimis în teren în minutul 60, la scorul de 2-0 pentru Argentina. Giovani Lo Celso şi Lautaro Martinez au marcat în prima repriză, în minutele 19, respectiv 31.
În minutul 80, Lionel Messi a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj. Starul argentinian a executat pe jos o lovitură liberă, portarul advers fiind luat prin surprindere.
Messi a marcat astfel al şaselea gol la Campionatul Mondial, fiind într-o formă de zile mari. Acesta a reuşit un hat-trick în partida din prima rundă, cu Algeria, şi o “dublă” cu Austria.
Graţie golului marcat cu Iordania, Lionel Messi a stabilit şi un record impresionant. Starul lui Inter Miami a devenit primul jucător care marchează în şapte partide consecutive la Campionatul Mondial. La Mondialul din 2022, câştigat de Argentina, starul sud-american a punctat în ultimele dueluri, cu Franţa, Croaţia, Olanda şi Australia.
Lionel Messi este şi golgheterul all-time al Campionatului Mondial, cu 18 reuşite. Kylian Mbappe, care are 16 goluri, la egalitate cu Miroslav Klose, vrea să doboare recordul starului argentinian, fiind şi el într-o formă excelentă la turneul final organizat de SUA, Mexic şi Canada.
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