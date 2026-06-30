Ronald Koeman a ripostat după ce a fost făcut praf în urma eliminării Olandei: “Puţin îmi pasă”

Ronald Koeman a preferat un sistem cu 5 fundaşi în meciul Olanda – Maroc, unul care a adus eliminarea “Portocalei Mecanice” încă din şaisprezecimile Campionatului Mondial, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Selecţionerul Olandei a fost criticat de toată lumea pentru alegerea făcută. Zlatan Ibrahimovic a afirmat şi el că vina eliminării îi aparţine în totalitate fostul mare jucător al Barcelonei.

Ronald Koeman, declaraţii tari după eliminarea Olandei

“Este groaznic. În special pentru băiați, care au avut un vis. Dar nu putem să ne plângem de milă. Am ales să jucăm așa pentru că am luat prea multe goluri în cele trei meciuri din grupe. Puteai să închizi ochii la așa ceva și să continui în același mod, dar este de datoria antrenorului să schimbe lucrurile.

Toată Olanda a spus că ar trebui să jucăm cu cinci oameni pe spate. Apoi facem asta și suntem criticați. Ei bine… Puțin îmi pasă.

Dacă oamenii cred că trebuie să îmi pun eu capul la ghilotină… Asta înseamnă că trebuie să iau anumite decizii, acum că sunt eliminat? Nu i se potrivește unui antrenor și cu siguranță nu mie.