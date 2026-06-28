Ronaldo a demonstrat că e campion şi în afara terenului. Ce a făcut când l-a văzut pe Rodrygo, starul care a ratat Mondialul

Cristiano Ronaldo a demonstrat încă o dată că este un mare campion şi în afara terenului. CR7 s-a întâlnit la Miami cu unul dintre marii absenţi ai Campionatului Mondial, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
Rodrygo, starul lui Real Madrid, a suferit o accidentare teribilă la ligamentele încrucișate de la genunchi, dar și la menisc, în luna martie. A urmat operaţia şi vestea că nu va mai juca fotbal în 2026.
Cristiano Ronaldo, întâlnire cu Rodrygo
Cristiano Ronaldo l-a văzut pe sud-american şi cei doi s-au îmbrăţişat. Mesajul lusitanului pentru atacantul de 25 de ani cotat la 45 de milioane de euro a fost unul simplu, de încurajare.
“Trebuie să ai răbdare! Totul va fi bine”, i-a transmis Cristiano, conform cunoscutului Fabrizio Romano.
🤍🫂 Cristiano Ronaldo to Rodrygo in Miami after the game: “Be patient, everything will go well”. pic.twitter.com/rrW4bJaE41
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
Neymar, devastat de accidentarea lui Rodrygo
La momentul accidentării, Neymar a avut un mesaj emoţionant pentru prietenul său.
“Astăzi e una dintre cele mai triste zile pentru mine. Când am aflat de accidentare, un film mi-a rulat în cap. Toată suferința, toată angoasa și toată frica de a trece prin această accidentare. Numărul meu 10, băiatul meu, urmașul meu (așa te numesc), îți cer un singur lucru, acum e momentul să-i ai în jurul tău pe toți cei pe care îi iubești.
Cum ai spus și tu, nu meritai să treci prin asta acum, dar cine suntem noi să ne îndoim de planurile lui Dumnezeu. Frate, rămâi puternic, sunt sigur că vei reveni din nou pe teren. Te iubesc. Aşa cum m-ai susţinut, voi fi acolo pentru tine“, a spus Neymar, care a împărţit terenul cu tânărul atacant în timpul preliminariilor sud-americane şi la Cupa Mondială din 2022.
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