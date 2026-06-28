Ronaldo a demonstrat că e campion şi în afara terenului. Ce a făcut când l-a văzut pe Rodrygo, starul care a ratat Mondialul

Cristiano Ronaldo a demonstrat încă o dată că este un mare campion şi în afara terenului. CR7 s-a întâlnit la Miami cu unul dintre marii absenţi ai Campionatului Mondial, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Rodrygo, starul lui Real Madrid, a suferit o accidentare teribilă la ligamentele încrucișate de la genunchi, dar și la menisc, în luna martie. A urmat operaţia şi vestea că nu va mai juca fotbal în 2026.

Cristiano Ronaldo, întâlnire cu Rodrygo

Cristiano Ronaldo l-a văzut pe sud-american şi cei doi s-au îmbrăţişat. Mesajul lusitanului pentru atacantul de 25 de ani cotat la 45 de milioane de euro a fost unul simplu, de încurajare.

“Trebuie să ai răbdare! Totul va fi bine”, i-a transmis Cristiano, conform cunoscutului Fabrizio Romano.

🤍🫂 Cristiano Ronaldo to Rodrygo in Miami after the game: “Be patient, everything will go well”. pic.twitter.com/rrW4bJaE41

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026