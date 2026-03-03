Lovitură teribilă pentru starul de la Real Madrid dorit de Cristi Chivu! Va rata Cupa Mondială - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Lovitură teribilă pentru starul de la Real Madrid dorit de Cristi Chivu! Va rata Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 3 martie 2026, 17:08

Comentarii
Jucătorii de la Real Madrid / Profimedia

Veste cruntă primită de Real Madrid, a doua zi după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Getafe. Rodrygo s-a accidentat în disputa pierdută de echipa antrenată de Alvaro Arbeloa, iar verdictul primit de acesta este unul crunt.

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, brazilianu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate de la genunchi și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Rodrygo se va opera și ratează CM 2026

Rodrygo a avut un ghinion teribil luni seară în partida cu Getafe. Brazilianul din atacul Realului a suferit o accidentare foarte gravă, iar fotbalistul urmează să fie operat, verdictul fiind ruptură de ligamente încrucișate.

Fabrizio Romano a precizat faptul că jucătorul ar urma să lipsească de pe gazon nu mai puțin de șapte luni, ceea ce înseamnă că acesta nu va fi prezent nici la Campionatul Mondial.

Pierderea este una mare pentru naționala lui Carlo Ancelotti, dar, italianul nu duce lipsă de variante pe plan ofensiv. Sezonul s-a încheiat pentru Rodrygo, acesta fiind și unul dintre jucătorii doriți de Cristi Chivu la Inter.

ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Observator
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Fanatik.ro
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
