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Ruşinoasa echipă a Paraguayului, făcută praf după meciul cu Franţa: “O echipă plină de jucători ridicoli”

Dan Roșu Publicat: 5 iulie 2026, 14:48

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Ruşinoasa echipă a Paraguayului, făcută praf după meciul cu Franţa: O echipă plină de jucători ridicoli

Kylian Mbappe, în meciul Franţa - Paraguay 1-0 - Getty Images

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Joe Hart (39 de ani) a lansat o adevărată tiradă la adresa jucătorilor din Paraguay, după ce sud-americanii au fost eliminaţi de Franţa, în optimile Campionatului Mondial 2026, 0-1.

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Paraguayenii nu au fost deloc preocupaţi de fotbal, principal lor miză fiind să îi şicaneze şi să îi faulteze dur pe francezi, care, culmea, au fost cei care au primit singurele “galbene”, Barcola, Kone şi Olise fiind cei avertizaţi de “celebrul” arbitru din Uzbekistan, Ilgiz Tantashev.

Joe Hart i-a făcut praf pe jucătorii din Paraguay, după meciul cu Franţa

“Această echipă a Paraguayului a fost o adevărată rușine. Dacă colegii mei ar fi jucat în felul acesta, i-aș fi scos eu de pe teren. Nu mi-aș dori niciodată să câștig un meci de fotbal jucând în acest mod.

Sunt, pur și simplu, o echipă plină de jucători ridicoli. Cum te poți aștepta măcar să tragi pe poartă când te aperi de parcă nu ai mai jucat niciodată fotbal la un nivel la care miza este atât de mare?

Iar arbitrul a fost pur și simplu catastrofal. A fost, de departe, cel mai slab pe care l-am văzut până acum la această competiție. A văzut fazele, dar a ales pur și simplu să nu reacționeze. Au fost comise faulturi grave în repetate rânduri, iar el alerga de parcă nici nu știa ce caută pe teren”, a declarat Joe Hart, citat de BBC.

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Franța va evolua în faza sferturilor de finală cu Maroc. Duelul va avea loc pe 9 iulie, de la ora 23:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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