Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | S-a scris istorie la Mondial, după meciul dramatic câștigat de Turcia. Duel „nebun” la Los Angeles

S-a scris istorie la Mondial, după meciul dramatic câștigat de Turcia. Duel „nebun” la Los Angeles

Viviana Moraru Publicat: 26 iunie 2026, 8:26

Comentarii
S-a scris istorie la Mondial, după meciul dramatic câștigat de Turcia. Duel nebun” la Los Angeles

Turcia - SUA 3-2/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

S-a scris istorie la Campionatul Mondial, după ce Turcia a învins SUA, scor 3-2, în ultima etapă a Grupei D. După înfrângerile din primele două runde, turcii au reușit să obțină o victorie de palmares, la turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia a încheiat grupa pe ultimul loc, SUA și Australia calificându-se în șaisprezecimile turneului. Paraguay, clasată pe locul trei cu patru puncte, are și ea șanse mari să prindă un bilet în fazele eliminatorii.

S-a scris istorie la Mondial, după Turcia – SUA 3-2

Turcia, fosta adversară a României din play-off-ul european, a smuls victoria prin golul înscris de Kaan Ayhan (90+8), sub privirile Nadiei Comăneci, după ce a condus şi la pauză, graţie golurilor semnate de Arda Guler (10) şi Orkun Kokcu (31).

Conform statisticienilor de la Opta, reușita lui Kaan Ayhan din prelungirile partidei a fost a doua cea mai târzie înscrisă la un Campionat Mondial, fiind luate în considerare golurile marcate în timpul regulamentar.

Turcul a punctat în minutul 97 și 50 de secunde, iar recordul în aparține iranianului Roozbek Cheshmi. Acesta a punctat, la turneul final din 2022, în minutul 97 și 56 de secunde, cu Țara Galilor.

Reclamă
Reclamă

Cu acest succes, echipa lui Montella mai salvează din onoarea afectată de eşecurile cu Australia (0-2) şi Paraguay (0-1), care trimit Turcia acasă.

Pentru americani, care erau siguri de primul loc şi au aliniat o formulă alternativă, au înscris Auston Trusty (3) şi Sebastian Berhalter (49). Echipa Statelor Unite va juca în şaisprezecimi contra Bosniei-Herţegovina, miercuri, pe San Francisco Bay Area Stadium.

Tinere românce, păcălite cu AI că şi-au luat o vilă de lux în Mykonos. Au aflat adevărul la faţa loculuiTinere românce, păcălite cu AI că şi-au luat o vilă de lux în Mykonos. Au aflat adevărul la faţa locului
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Împrumuţi 7.000 de lei şi dai înapoi 35.000 de lei. A crescut numărul creditelor cu dobânzi uriaşe
Observator
Împrumuţi 7.000 de lei şi dai înapoi 35.000 de lei. A crescut numărul creditelor cu dobânzi uriaşe
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
8:10

Cel mai tare meci al zilei de la Campionatul Mondial 2026 se vede azi în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY
8:00

La ce ore sunt azi cele mai tari meciuri de la Campionatul Mondial şi pe ce canale sunt transmise
8:00

Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri
7:27

Programul zilei a 16-a de la Campionatul Mondial 2026. Se anunță spectacol pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY
7:23

VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8
7:02

VIDEOTurcia – SUA 3-2! Ayhan, eroul lui Montella! Turcii părăsesc Mondialul cu capul sus
Vezi toate știrile
1 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi” 2 VideoGreşeală uriaşă de arbitraj în Ecuador – Germania. Gol marcat după ce Pavlovic i-a dat un picior în faţă unui adversar 3 UPDATERăsturnare de situaţie! Gigi Becali a făcut anunţul despre Florin Tănase: “E rezolvată”. A anunţat şi un transfer 4 VideoNeymar, primele minute la Mondialul din 2026. A îmbrăcat tricoul Braziliei după 981 de zile și a plâns pe teren 5 Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit 6 OFICIAL | Arsenal a bifat primul transfer după câştigarea Premier League
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuriCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB