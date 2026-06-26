S-a scris istorie la Mondial, după meciul dramatic câștigat de Turcia. Duel „nebun” la Los Angeles

S-a scris istorie la Campionatul Mondial, după ce Turcia a învins SUA, scor 3-2, în ultima etapă a Grupei D. După înfrângerile din primele două runde, turcii au reușit să obțină o victorie de palmares, la turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada.
Turcia a încheiat grupa pe ultimul loc, SUA și Australia calificându-se în șaisprezecimile turneului. Paraguay, clasată pe locul trei cu patru puncte, are și ea șanse mari să prindă un bilet în fazele eliminatorii.
S-a scris istorie la Mondial, după Turcia – SUA 3-2
Turcia, fosta adversară a României din play-off-ul european, a smuls victoria prin golul înscris de Kaan Ayhan (90+8), sub privirile Nadiei Comăneci, după ce a condus şi la pauză, graţie golurilor semnate de Arda Guler (10) şi Orkun Kokcu (31).
Conform statisticienilor de la Opta, reușita lui Kaan Ayhan din prelungirile partidei a fost a doua cea mai târzie înscrisă la un Campionat Mondial, fiind luate în considerare golurile marcate în timpul regulamentar.
Turcul a punctat în minutul 97 și 50 de secunde, iar recordul în aparține iranianului Roozbek Cheshmi. Acesta a punctat, la turneul final din 2022, în minutul 97 și 56 de secunde, cu Țara Galilor.
Cu acest succes, echipa lui Montella mai salvează din onoarea afectată de eşecurile cu Australia (0-2) şi Paraguay (0-1), care trimit Turcia acasă.
Pentru americani, care erau siguri de primul loc şi au aliniat o formulă alternativă, au înscris Auston Trusty (3) şi Sebastian Berhalter (49). Echipa Statelor Unite va juca în şaisprezecimi contra Bosniei-Herţegovina, miercuri, pe San Francisco Bay Area Stadium.
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