Scandal uriaş la Cupa Mondială! Femei în cantonament, jucători lăsaţi să-şi comande mâncare singuri şi alcool cât cuprinde

Noi dezvăluiri aruncă o umbră serioasă asupra modului în care a fost gestionată delegația naționalei Senegalului, după ce mai multe informații apărute în presa internațională descriu un climat de haos, lipsă de profesionalism și priorități complet diferite de cele sportive.

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Potrivit informațiilor apărute, mai mulți oficiali ai federației și-ar fi petrecut timpul participând la seri de gală, consumând băuturi alcoolice scumpe și oferind sau primind cadouri costisitoare. Sursele susțin că în programul acestora s-ar fi regăsit inclusiv întâlniri în compania unor femei, în timp ce echipa se pregătea pentru meciurile oficiale.

Selecţionerul a semnat contractul cu câteva ore înainte de meciul cu Norvegia

Un alt episod controversat îl are în prim-plan pe selecționerul Pape Thiaw. Acesta și-ar fi semnat contractul cu doar cinci ore înaintea partidei cu Norvegia, iar, potrivit acelorași surse, ar fi luat în calcul să nu ocupe inițial locul pe banca tehnică din cauza contextului tensionat.

Atmosfera din interiorul delegației ar fi fost afectată și de deciziile unor oficiali care ar fi invitat prieteni apropiați și creatori de conținut să însoțească echipa. Gestul ar fi stârnit uimirea jucătorilor, care nu ar fi înțeles motivele pentru care persoane fără atribuții sportive făceau parte din delegația oficială.

Problemele nu s-ar fi limitat doar la organizarea internă. Angajații hotelului în care a fost cazată reprezentativa Senegalului ar fi reclamat comportamentul nepotrivit al unor membri ai delegației, existând nemulțumiri legate de conduita acestora pe durata șederii.