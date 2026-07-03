Scandal uriaş la Cupa Mondială! Femei în cantonament, jucători lăsaţi să-şi comande mâncare singuri şi alcool cât cuprinde

Noi dezvăluiri aruncă o umbră serioasă asupra modului în care a fost gestionată delegația naționalei Senegalului, după ce mai multe informații apărute în presa internațională descriu un climat de haos, lipsă de profesionalism și priorități complet diferite de cele sportive.
Potrivit informațiilor apărute, mai mulți oficiali ai federației și-ar fi petrecut timpul participând la seri de gală, consumând băuturi alcoolice scumpe și oferind sau primind cadouri costisitoare. Sursele susțin că în programul acestora s-ar fi regăsit inclusiv întâlniri în compania unor femei, în timp ce echipa se pregătea pentru meciurile oficiale.
Selecţionerul a semnat contractul cu câteva ore înainte de meciul cu Norvegia
Un alt episod controversat îl are în prim-plan pe selecționerul Pape Thiaw. Acesta și-ar fi semnat contractul cu doar cinci ore înaintea partidei cu Norvegia, iar, potrivit acelorași surse, ar fi luat în calcul să nu ocupe inițial locul pe banca tehnică din cauza contextului tensionat.
Atmosfera din interiorul delegației ar fi fost afectată și de deciziile unor oficiali care ar fi invitat prieteni apropiați și creatori de conținut să însoțească echipa. Gestul ar fi stârnit uimirea jucătorilor, care nu ar fi înțeles motivele pentru care persoane fără atribuții sportive făceau parte din delegația oficială.
Problemele nu s-ar fi limitat doar la organizarea internă. Angajații hotelului în care a fost cazată reprezentativa Senegalului ar fi reclamat comportamentul nepotrivit al unor membri ai delegației, existând nemulțumiri legate de conduita acestora pe durata șederii.
Fotbaliştii, lăsaţi de izbelişte de către federaţie
În același timp, mai mulți fotbaliști ar fi fost lăsați fără sprijin din partea staffului administrativ. Conform informațiilor apărute, unii dintre ei și-ar fi comandat singuri mâncare de tip fast-food, iar alții ar fi părăsit hotelul fără să fie însoțiți sau supravegheați de reprezentanți ai echipei.
Aceste episoade ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost coordonată delegația și la impactul pe care o astfel de atmosferă l-ar fi putut avea asupra pregătirii sportive. Lipsa unei organizări riguroase și implicarea oficialilor în activități fără legătură cu fotbalul sunt aspecte care au atras numeroase critici.
Până în acest moment, federația senegaleză nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile apărute în spațiul public. De asemenea, informațiile nu au fost confirmate independent de autoritățile fotbalistice.
- Şoc înainte de Portugalia – Croaţia! Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă de la echipa naţională
- Portugalia – Croaţia LIVE VIDEO (02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ronaldo vs Modric, duel pentru optimile CM. Echipele
- Luis de la Fuente, cerinţă specială victoria Spaniei cu Austria: “Trebuie să-i recunoască valoarea”
- Spania – Austria 3-0! Oyarzabal și Porro au dus „Furia Roja” în optimi!
- Lamine Yamal și Pau Cubarsi au intrat în istoria Mondialului