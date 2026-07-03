Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Scandal uriaş la Cupa Mondială! Femei în cantonament, jucători lăsaţi să-şi comande mâncare singuri şi alcool cât cuprinde

Scandal uriaş la Cupa Mondială! Femei în cantonament, jucători lăsaţi să-şi comande mâncare singuri şi alcool cât cuprinde

Mihai Alecu Publicat: 3 iulie 2026, 1:41

Comentarii
Scandal uriaş la Cupa Mondială! Femei în cantonament, jucători lăsaţi să-şi comande mâncare singuri şi alcool cât cuprinde

Scandal cu Senegalul după eliminarea de la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Noi dezvăluiri aruncă o umbră serioasă asupra modului în care a fost gestionată delegația naționalei Senegalului, după ce mai multe informații apărute în presa internațională descriu un climat de haos, lipsă de profesionalism și priorități complet diferite de cele sportive.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit informațiilor apărute, mai mulți oficiali ai federației și-ar fi petrecut timpul participând la seri de gală, consumând băuturi alcoolice scumpe și oferind sau primind cadouri costisitoare. Sursele susțin că în programul acestora s-ar fi regăsit inclusiv întâlniri în compania unor femei, în timp ce echipa se pregătea pentru meciurile oficiale.

Selecţionerul a semnat contractul cu câteva ore înainte de meciul cu Norvegia

Un alt episod controversat îl are în prim-plan pe selecționerul Pape Thiaw. Acesta și-ar fi semnat contractul cu doar cinci ore înaintea partidei cu Norvegia, iar, potrivit acelorași surse, ar fi luat în calcul să nu ocupe inițial locul pe banca tehnică din cauza contextului tensionat.

Atmosfera din interiorul delegației ar fi fost afectată și de deciziile unor oficiali care ar fi invitat prieteni apropiați și creatori de conținut să însoțească echipa. Gestul ar fi stârnit uimirea jucătorilor, care nu ar fi înțeles motivele pentru care persoane fără atribuții sportive făceau parte din delegația oficială.

Problemele nu s-ar fi limitat doar la organizarea internă. Angajații hotelului în care a fost cazată reprezentativa Senegalului ar fi reclamat comportamentul nepotrivit al unor membri ai delegației, existând nemulțumiri legate de conduita acestora pe durata șederii.

Reclamă
Reclamă

Fotbaliştii, lăsaţi de izbelişte de către federaţie

În același timp, mai mulți fotbaliști ar fi fost lăsați fără sprijin din partea staffului administrativ. Conform informațiilor apărute, unii dintre ei și-ar fi comandat singuri mâncare de tip fast-food, iar alții ar fi părăsit hotelul fără să fie însoțiți sau supravegheați de reprezentanți ai echipei.

Aceste episoade ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost coordonată delegația și la impactul pe care o astfel de atmosferă l-ar fi putut avea asupra pregătirii sportive. Lipsa unei organizări riguroase și implicarea oficialilor în activități fără legătură cu fotbalul sunt aspecte care au atras numeroase critici.

Până în acest moment, federația senegaleză nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile apărute în spațiul public. De asemenea, informațiile nu au fost confirmate independent de autoritățile fotbalistice.

Anchetă Observator. O româncă îşi vinde bebeluşul de 3 zile pe Facebook. "Nu am ataşamentul ăla"Anchetă Observator. O româncă îşi vinde bebeluşul de 3 zile pe Facebook. "Nu am ataşamentul ăla"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va arbitra Istvan Kovacs în optimile Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Urmează fenomene extreme în trei sferturi de ţară. Vijelii şi grindină de mari dimensiuni
Observator
Urmează fenomene extreme în trei sferturi de ţară. Vijelii şi grindină de mari dimensiuni
Veste uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Familia Simpson a prezis finala Campionatului Mondial 2026 încă din 1997. Video
Fanatik.ro
Veste uriașă pentru Cristiano Ronaldo! Familia Simpson a prezis finala Campionatului Mondial 2026 încă din 1997. Video
1:16 3 iul.

NEWS ALERTŞoc înainte de Portugalia – Croaţia! Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă de la echipa naţională
1:07 3 iul.

Portugalia – Croaţia LIVE VIDEO (02:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ronaldo vs Modric, duel pentru optimile CM. Echipele
1:05 3 iul.

Luis de la Fuente, cerinţă specială victoria Spaniei cu Austria: “Trebuie să-i recunoască valoarea”
0:52 3 iul.

Un an de la moartea lui Diogo Jota. Ruben Neves, mesaj emoționant: „Încă mai vorbesc cu el!”
0:10 3 iul.

VIDEOSpania – Austria 3-0! Oyarzabal și Porro au dus „Furia Roja” în optimi!
23:34

Lamine Yamal și Pau Cubarsi au intrat în istoria Mondialului
Vezi toate știrile
1 VIDEOE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova 2 Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni” 3 Cu ce club din Liga 1 a semnat Jovan Markovic 4 A picat transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj 5 Dinamo transferă atacant. Andrei Nicolescu: “Ne-am înţeles!” 6 Gigi Becali, veste “bombă” pentru fanii echipei sale! Coman şi Denis Drăguş şi-au dat acordul să vină la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8