Selecţionerul din Capul Verde, gata pentru duelul istoric cu Argentina de la Cupa Mondială: “Meciul vieţii”

Selecţionerul echipei din Capul Verde, Pedro „Bubista” Leitão, a asigurat joi că echipa sa abordează „fără nicio teamă” meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Argentinei, care va fi în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. El a refuzat însă să comenteze acuzaţiile de viol aduse căpitanului capverdian Ryan Mendes.

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“Suntem liniştiţi, am ajuns aici pentru că merităm şi nu avem de ce să ne temem sau să ne îngrijorăm prea mult”, a declarat „Bubista” în cadrul unei conferinţe de presă la stadionul din Miami, referindu-se la istoricul meci din şaisprezecimile de finală care îi aşteaptă echipa, la prima Cupă Mondială din istoria „Rechinilor Albaştri”.

Pedro Leitao, înaintea meciului dintre Argentina şi Capul Verde: “Vom profita de el”

„Suntem conştienţi de importanţa meciului care ne aşteaptă, este meciul vieţii noastre, dar vom profita de el şi vom da tot ce avem mai bun”, a adăugat antrenorul din Capul Verde înainte de a înfrunta campioana mondială, Argentina. „Nu ne gândim la altceva decât la a încerca să trecem de această fază”, a continuat selecţionerul, a cărui echipă s-a calificat terminând pe locul al doilea în grupa H, eliminând pe parcurs Uruguayul şi Arabia Saudită.

Întrebat de trei ori despre acuzaţiile de viol aduse căpitanului echipei din Capul Verde, Ryan Mendes, selecţionerul nu a dorit să răspundă, după cum a precizat reprezentanta FIFA care stătea lângă el.

Căpitanul echipei din Capul Verde, Ryan Mendes, este vizat de o plângere pentru viol depusă în Noua Zeelandă de o braziliancă, potrivit publicaţiei braziliene O Globo. Faptele s-ar fi petrecut pe 27 martie în hotelul din Auckland unde era cazată echipa naţională cu ocazia meciurilor amicale organizate de FIFA în Oceania.