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Starul Germaniei nu a stat pe gânduri şi şi-a anunţat retragerea de la naţională după eşecul dureros cu Paraguay

Dan Roșu Publicat: 30 iunie 2026, 16:44

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Starul Germaniei nu a stat pe gânduri şi şi-a anunţat retragerea de la naţională după eşecul dureros cu Paraguay

Germania - Getty Images

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Manuel Neuer şi-a încheiat definitiv cariera la naţionala Germaniei, după ce aceasta a fost eliminată luni de Paraguay în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, relatează DPA.

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Întrebat de postul de televiziune ARD dacă meciul cu Paraguay a fost ultimul pentru el la naţională, portarul lui Bayern Munchen a spus “da”.

Manuel Neuer şi-a anunţat retragerea de la naţionala Germaniei

Neuer a declarat pentru MagentaTV că nu va fi disponibil pentru un nou început la echipa naţională după turneu. “Este extrem de amar să închei astfel”, a spus el.

Neuer, în vârstă de 40 de ani, campion mondial cu Germania în 2014, şi-a încheiat iniţial cariera la echipa naţională după EURO 2024. El a fost rechemat pentru Cupa Mondială şi a fost ales ca titular de selecţionerul Julian Nagelsmann.

El a jucat în toate cele patru meciuri la CM 2026, ajungând la un total de 128 de selecţii în carieră, dar a primit cel puţin un gol în toate partidele de la acest turneu. Germania a fost învinsă de Paraguay cu scorul de 4-3 la lovituri de departajare.

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Neuer mai are un an de contract cu Bayern Munchen.

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