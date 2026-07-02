Ştim 5 optimi de finală ale Campionatului Mondial 2026! Brazilia – Norvegia e şocul. Aşteptăm şi Spania – Portugalia

Au fost stabilite deja cinci optimi ale Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Anglia, Belgia şi SUA sunt echipele care miercuri şi joi dimineaţă au obţinut biletele.
Cel mai tare meci din optimi este cel dintre Brazilia şi Norvegia. Putem avea însă un duel şi mai tare, dacă Spania şi Portugalia vor obţine calificarea, ele urmând să se întâlnească în optimi. Toate duelurile de mai jos sunt live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Optimile de finală ale campionatului Mondial deja stabilite
- Canada – Maroc (4 iulie, ora 20:00)
- Paraguay – Franța (5 iulie, ora 00:00)
- Brazilia – Norvegia (5 iulie, ora 23:00)
- Mexic – Anglia (6 iulie, ora 3:00)
- Belgia – SUA (7 iulie, ora 3:00)
Ce meciuri mai sunt de disputat din 16-imi
- Spania – Austria (2 iulie, ora 22:00)
- Portugalia – Croația (3 iulie, ora 02:00)
- Elveția – Algeria (3 iulie, ora 06:00)
- Australia – Egipt (3 iulie, ora 21:00)
- Argentina – Capul Verde (4 iulie, ora 01:00)
- Columbia – Ghana (4 iulie, ora 04:30)
Din meciurile de mai sus, vom obţine ultimele 3 optimi astfel
- Portugalia – Croația vs Spania – Austria
- Argentina – Capul Verde vs Australia – Egipt
- Elveția – Algeria vs Columbia – Ghana
Toate meciurile rămase de disputat de la Campionatul Mondial vor fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
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