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“Sunt inapţi” I-a făcut praf înainte de optimile de la Cupa Mondială: “Cine ne opreşte? O să-şi ia ditamai bătaia”

Alex Masgras Publicat: 2 iulie 2026, 19:58

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Sunt inapţi I-a făcut praf înainte de optimile de la Cupa Mondială: Cine ne opreşte? O să-şi ia ditamai bătaia

Jucătorii naţionalei Franţei, la meciul cu Suedia / Profimedia

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Franţa va întâlni Paraguay în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026 la New York, pe MetLife Stadium, acolo unde va avea loc şi marea finală de pe 19 iulie.

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Francezii au făcut un turneu final excelent până acum, iar în 16-imi au trecut fără emoţii de Suedia. De cealaltă parte, sud-americanii au produs una dintre marile surprize de la această Cupă Mondială, după ce au eliminat Germania la loviturile de departajare.

Christophe Dugarry i-a făcut praf paraguayeni înaintea duelului de la Cupa Mondială: “Franţa demolează pe toată lumea”

Cu toate acestea, Christophe Dugarry, fost campion mondial în 1998 şi campion european în 2000 cu naţionala Franţei, nu le dă nicio şansă sud-americanilor. El a avut un discurs dur la adresa naţionalei Paraguayului şi nu vede ce echipă poate să le pună probleme francezilor la această Cupă Mondială:

“Cine e în stare să ofere în ziua de astăzi ceva ca să ne oprească? Ce echipă poate să oprească acest trio ofensiv, sau chiar acest cvartet? (n.r. Doue, Olise, Dembele și Mbappe). Ce echipă ne-ar putea cauza probleme?

Suedia are jucători în valoare de 100 de milioane de euro și nu a fost capabilă să ne pună în pericol nici măcar o dată.

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Iar la meciul următor ar trebui să se întâmple la fel. Franța demolează pe toată lumea. Paraguay o să-și ia ditamai bătaia, vă garantez!

Se vor apăra tot meciul, pentru că sunt inapți, absolut inapți să joace orice alt tip de fotbal. Din punct de vedere ofensiv, sunt un dezastru.

Singurul lucru pe care îl vor face e să se apere și să lanseze contraatacuri, dar asta nu va fi suficient”, a declarat Christophe Dugarry, la RMC Sport.

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Franţa şi Paraguay se vor întâlni în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Câştigătoarea acestui duel va juca în sferturi împotriva câştigătoarei dintre Canada şi Maroc.

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