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Când şi pe ce canal joacă Argentina, Franţa sau Portugalia în 16-imi, la Campionatul Mondial. Toate meciurile, în AntenaPLAY

Dan Roșu Publicat: 28 iunie 2026, 15:25

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Când şi pe ce canal joacă Argentina, Franţa sau Portugalia în 16-imi, la Campionatul Mondial. Toate meciurile, în AntenaPLAY

Kylian Mbappe, în tricoul Franţei - Getty Images

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Duminică seară încep meciurile din fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Argentina, Franţa, Spania, Anglia sau Portugalia sunt pregătite pentru dueluri de foc.

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Partidele din şaisprezecimile turneului din America de Nord se vor disputa în următoarea săptămână, iar toate meciurile vor fi transmise în exclusivitate pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Primul meci tare este cel al Braziliei, care va întâlni Japonia, luni seară, de la ora 20:00. Franţa – Suedia va avea loc pe 1 iulie, de la ora 00:00, iar Portugalia – Croaţia se va disputa pe 3 iulie, de la ora 02:00. Pe 2 iulie, de la ora 22:00, vom avea parte de Spania – Austria, iar Argentina – Capul Verde va începe pe 4 iulie, de la ora 01:00.

Programul complet al meciurilor din 16-imile Campionatului Mondial

  • Africa de Sud – Canada, duminică, ora 22.00
  • Brazilia – Japonia, luni, ora 20.00
  • Germania – Paraguay, luni, ora 23.30
  • Olanda – Maroc, marţi, ora 04.00
  • Coasta de Fildeş – Norvegia, marţi, ora 20.00
  • Franţa – Suedia, miercuri, ora 00.00
  • Mexic – Ecuador, miercuri, ora 04.00
  • Anglia – RD Congo, miercuri, ora 19.00
  • Belgia – Senegal, miercuri, ora 23.00
  • SUA – Bosnia, joi, ora 03.00
  • Spania – Austria, joi, ora 22.00
  • Portugalia – Croaţia, vineri, ora 02.00
  • Elveţia – Algeria, vineri, ora 06.00
  • Australia – Egipt, vineri, ora 21.00
  • Argentina – Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00.
  • Columbia – Ghana, sâmbătă, ora 04.30.
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