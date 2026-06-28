Când şi pe ce canal joacă Argentina, Franţa sau Portugalia în 16-imi, la Campionatul Mondial. Toate meciurile, în AntenaPLAY

Duminică seară încep meciurile din fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Argentina, Franţa, Spania, Anglia sau Portugalia sunt pregătite pentru dueluri de foc.
Partidele din şaisprezecimile turneului din America de Nord se vor disputa în următoarea săptămână, iar toate meciurile vor fi transmise în exclusivitate pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Primul meci tare este cel al Braziliei, care va întâlni Japonia, luni seară, de la ora 20:00. Franţa – Suedia va avea loc pe 1 iulie, de la ora 00:00, iar Portugalia – Croaţia se va disputa pe 3 iulie, de la ora 02:00. Pe 2 iulie, de la ora 22:00, vom avea parte de Spania – Austria, iar Argentina – Capul Verde va începe pe 4 iulie, de la ora 01:00.
Programul complet al meciurilor din 16-imile Campionatului Mondial
- Africa de Sud – Canada, duminică, ora 22.00
- Brazilia – Japonia, luni, ora 20.00
- Germania – Paraguay, luni, ora 23.30
- Olanda – Maroc, marţi, ora 04.00
- Coasta de Fildeş – Norvegia, marţi, ora 20.00
- Franţa – Suedia, miercuri, ora 00.00
- Mexic – Ecuador, miercuri, ora 04.00
- Anglia – RD Congo, miercuri, ora 19.00
- Belgia – Senegal, miercuri, ora 23.00
- SUA – Bosnia, joi, ora 03.00
- Spania – Austria, joi, ora 22.00
- Portugalia – Croaţia, vineri, ora 02.00
- Elveţia – Algeria, vineri, ora 06.00
- Australia – Egipt, vineri, ora 21.00
- Argentina – Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00.
- Columbia – Ghana, sâmbătă, ora 04.30.
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