Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Thomas Tuchel, după ce Anglia s-a chinuit rău cu DR Congo: “Cel mai prost”

Thomas Tuchel, după ce Anglia s-a chinuit rău cu DR Congo: “Cel mai prost”

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 21:58

Comentarii
Thomas Tuchel, după ce Anglia s-a chinuit rău cu DR Congo: Cel mai prost

Thomas Tuchel - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Thomas Tuchel a acuzat începutul slab al Angliei din meciul cu DR Congo (2-1) din şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Africanii au marcat repede, dar europenii au rezolvat partida abia pe final, după dubla uriaşului Harry Kane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thomas Tuchel, după ce Anglia s-a chinuit rău cu DR Congo: “Cel mai prost”

”Am continuat să credem. Am avut cel mai prost început posibil. Primul șut, primul gol. Apoi, a devenit și mai dificil. După prima pauză de hidratare, am fost la conducerea jocului.

Cred că ar fi trebuit să primim o lovitură de pedeapsă (n.r. min 43). Rezervele au intrat pe teren, au depus efort și am câștigat. Bine meritat, dar a trebuit să muncim mult.

Trebuie să avem această mentalitate dacă devine greu, dar să nu ne pierdem răbdarea și să nu ne pierdem încrederea. Lionel Mpasi (n.r. portarul lui DR Congo) a fost incredibil cu genul de parade pe care lea făcut”, a spus Thomas Tuchel, potrivit BBC.

Anglia – DR Congo 2-1

Reprezentativa Angliei s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, trecând în 16-imi de RD Congo, scor 2-1. La meciul disputat la Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium, congolezii au condus cu 1-0 aproape 70 de minute.

Reclamă
Reclamă

RD Congo a deschis scorul în minutul 7, prin Cipenga. Pentru Anglia a egalat târziu, în minutul 75, Harry Kane. Acelaşi Kane a stabilit scorul final în minutul 86.

În optimile de finală, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic, în data de 5 iulie, la Ciudad de Mexico.

Până acum se ştiu patru optimi de finală: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houstoon, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico).

Reacția Cezarei, unul dintre cei 7 elevi cu media 10 la Evaluarea Națională. Ce meserie și-a alesReacția Cezarei, unul dintre cei 7 elevi cu media 10 la Evaluarea Națională. Ce meserie și-a ales
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Furtuna a ocolit Capitala. ANM anunţase cod roşu, rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Observator
Furtuna a ocolit Capitala. ANM anunţase cod roşu, rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
21:50

Belgia – Senegal, 23:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Echipele de start
21:30

Trei concluzii după Anglia – Congo 2-1: It’s not coming home și încă un Lionel care strălucește
21:28

Mexic – Anglia, duel de foc în optimile Cupei Mondiale! Unde şi când are loc partida care va fi pe Antena 1 şi AntenaPLAY
21:10

VideoHarry Kane e uriaş! L-a depăşit pe Pele în clasamentul golgheterilor de la Campionatele Mondiale
20:58

VIDEOAnglia – DR Congo 2-1. Harry Kane a făcut remontada pe Antena 1 şi AntenaPLAY
20:48

Henrikh Mkhitaryan şi-a prelungit contractul cu Inter Milano
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 3 “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 6 Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB