Thomas Tuchel a acuzat începutul slab al Angliei din meciul cu DR Congo (2-1) din şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Africanii au marcat repede, dar europenii au rezolvat partida abia pe final, după dubla uriaşului Harry Kane.

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Thomas Tuchel, după ce Anglia s-a chinuit rău cu DR Congo: “Cel mai prost”

”Am continuat să credem. Am avut cel mai prost început posibil. Primul șut, primul gol. Apoi, a devenit și mai dificil. După prima pauză de hidratare, am fost la conducerea jocului.

Cred că ar fi trebuit să primim o lovitură de pedeapsă (n.r. min 43). Rezervele au intrat pe teren, au depus efort și am câștigat. Bine meritat, dar a trebuit să muncim mult.

Trebuie să avem această mentalitate dacă devine greu, dar să nu ne pierdem răbdarea și să nu ne pierdem încrederea. Lionel Mpasi (n.r. portarul lui DR Congo) a fost incredibil cu genul de parade pe care lea făcut”, a spus Thomas Tuchel, potrivit BBC.

Anglia – DR Congo 2-1

Reprezentativa Angliei s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, trecând în 16-imi de RD Congo, scor 2-1. La meciul disputat la Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium, congolezii au condus cu 1-0 aproape 70 de minute.