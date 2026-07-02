Thomas Tuchel se teme înainte de Mexic – Anglia, din optimile Cupei Mondiale: “Nu este posibil”

Jucătorii Angliei nu vor avea suficient timp să se adapteze la provocările pe care le presupune jocul la altitudine mare înainte de meciul cu Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale, afirmă antrenorul principal Thomas Tuchel.

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Dubla lui Harry Kane împotriva Republicii Democrate Congo a asigurat Angliei deplasarea la Stadionul Azteca din Ciudad de México – situat la aproximativ 2.195 de metri deasupra nivelului mării – luni, 6 iulie, la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Thomas Tuchel, îngrijorat înainte de Mexic – Anglia: “Altitudinea va fi un dezavantaj major”

La această altitudine, presiunea barometrică a Pământului este mai scăzută, ceea ce face ca aerul să fie mai rarefiat şi înseamnă că, la fiecare respiraţie, în fluxul sanguin ajunge mai puţin oxigen, ceea ce creează dificultăţi evidente pentru sportivi şi va deveni probabil un factor cheie în meciul Angliei.

Mexicul, pe de altă parte, şi-a disputat toate cele patru meciuri din Cupa Mondială la altitudine mare, trei dintre ele pe Stadionul Azteca şi celălalt la Guadalajara – care se află la aproximativ 1.500 de metri deasupra nivelului mării -, aşa că jucătorii săi sunt obişnuiţi cu aerul mai rarefiat.

“Altitudinea va fi un dezavantaj major, deoarece nu ne putem adapta fizic la ea”, a declarat Tuchel.