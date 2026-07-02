Thomas Tuchel se teme înainte de Mexic – Anglia, din optimile Cupei Mondiale: “Nu este posibil”

Jucătorii Angliei nu vor avea suficient timp să se adapteze la provocările pe care le presupune jocul la altitudine mare înainte de meciul cu Mexic din optimile de finală ale Cupei Mondiale, afirmă antrenorul principal Thomas Tuchel.
Dubla lui Harry Kane împotriva Republicii Democrate Congo a asigurat Angliei deplasarea la Stadionul Azteca din Ciudad de México – situat la aproximativ 2.195 de metri deasupra nivelului mării – luni, 6 iulie, la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Thomas Tuchel, îngrijorat înainte de Mexic – Anglia: “Altitudinea va fi un dezavantaj major”
La această altitudine, presiunea barometrică a Pământului este mai scăzută, ceea ce face ca aerul să fie mai rarefiat şi înseamnă că, la fiecare respiraţie, în fluxul sanguin ajunge mai puţin oxigen, ceea ce creează dificultăţi evidente pentru sportivi şi va deveni probabil un factor cheie în meciul Angliei.
Mexicul, pe de altă parte, şi-a disputat toate cele patru meciuri din Cupa Mondială la altitudine mare, trei dintre ele pe Stadionul Azteca şi celălalt la Guadalajara – care se află la aproximativ 1.500 de metri deasupra nivelului mării -, aşa că jucătorii săi sunt obişnuiţi cu aerul mai rarefiat.
“Altitudinea va fi un dezavantaj major, deoarece nu ne putem adapta fizic la ea”, a declarat Tuchel.
“Pur şi simplu durează prea mult. Avem doar trei zile între aceste meciuri. Din punct de vedere fizic, nu este posibil să ne adaptăm la altitudine.”
Cercetările sugerează că sportivii care concurează la altitudine mare ar trebui să petreacă una sau două săptămâni la acea altitudine pentru a permite organismului să se aclimatizeze şi să producă mai multe globule roşii.
Anglia va ajunge în Mexic cu două zile înainte de meci
Însă Anglia va ajunge în Mexico City cu doar două zile înainte de meci.
“Acesta este un avantaj uriaş pe care îl va avea Mexicul”, a adăugat Tuchel.
“S-ar putea să apară şi alte obstacole, dar suntem pregătiţi pentru asta. Este pur şi simplu ceva cu care va trebui să ne descurcăm. Şi cred că am demonstrat că avem atitudinea necesară pentru a face faţă acestei situaţii”, a spus Tuchel.
În timp ce meciul Angliei împotriva Republicii Democrate Congo a început la ora 17:00 (ora Angliei), partida cu Mexicul va începe la ora 01:00 (ora Angliei).
Meciul va fi transmis în direct la BBC, atât la televizor, cât şi la radio şi online, iar Tuchel a fost întrebat dacă are un mesaj pentru părinţii ai căror copii sunt nerăbdători să urmărească meciul în direct.
“Scrieţi-le o scutire de la şcoală şi lăsaţi-i să urmărească meciul”, a spus el.
“Au atâtea ore de şcoală de făcut, dar Cupa Mondială are loc o dată la patru ani. Lăsaţi-i să urmărească meciul. Peste patru zile va avea loc un meci important şi avem nevoie de sprijinul tuturor, în special al copiilor”, a spus Tuchel.
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