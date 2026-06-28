“Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni” Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia

După eliminarea echipei statului Panama în faza grupelor la Cupa Mondială, danezul Thomas Christiansen, selecţioner din 2020, a anunţat că se gândeşte ce va face în viitor.

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„Am nevoie de timp să analizez tot ce s-a întâmplat în aceşti şase ani în Panama”, a declarat antrenorul de 53 de ani, într-o conferinţă de presă. „Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni, în special cu familia mea, care a suferit din cauza absenţei mele.

Thomas Christiansen, aproape de demisia de pe banca Panama

Dar sunt mândru de modul în care echipa a jucat sub conducerea mea. Însă, deşi am jucat bine, nu am obţinut niciun punct şi nu am marcat niciun gol (la Cupa Mondială)”, a adăugat el.

Fostul antrenor al echipelor Leeds (2017-2018) şi Union Saint-Gilloise (2019-2020) se mândreşte cu un palmares pozitiv la conducerea echipei Marea Roja (23 de victorii, 13 egaluri şi 12 înfrângeri).

Cu sau fără el, danezul speră că Panama va reuşi să se „regrupeze şi să fie pregătită pentru ce urmează”.