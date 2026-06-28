Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni” Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia

“Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni” Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia

Dan Roșu Publicat: 28 iunie 2026, 13:58

Comentarii
Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia

Thomas Christiansen, la finalul meciului Croaţia - Panama - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

După eliminarea echipei statului Panama în faza grupelor la Cupa Mondială, danezul Thomas Christiansen, selecţioner din 2020, a anunţat că se gândeşte ce va face în viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Am nevoie de timp să analizez tot ce s-a întâmplat în aceşti şase ani în Panama”, a declarat antrenorul de 53 de ani, într-o conferinţă de presă. „Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni, în special cu familia mea, care a suferit din cauza absenţei mele.

Thomas Christiansen, aproape de demisia de pe banca Panama

Dar sunt mândru de modul în care echipa a jucat sub conducerea mea. Însă, deşi am jucat bine, nu am obţinut niciun punct şi nu am marcat niciun gol (la Cupa Mondială)”, a adăugat el.

Fostul antrenor al echipelor Leeds (2017-2018) şi Union Saint-Gilloise (2019-2020) se mândreşte cu un palmares pozitiv la conducerea echipei Marea Roja (23 de victorii, 13 egaluri şi 12 înfrângeri).

Cu sau fără el, danezul speră că Panama va reuşi să se „regrupeze şi să fie pregătită pentru ce urmează”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Observator
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
Fanatik.ro
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
13:48

Marrit Steenbergen a doborât recordul mondial la 100 m liber, la Roma, sub ochii lui David Popovici
13:40

Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
13:05

Mirel Rădoi nu renunță la fotbalistul FCSB-ului: „Gaziantep pregătește transferul”
12:17

David Popovici, calificare senzațională în finala probei de 200 metri liber! Când are loc lupta pentru medalie
12:04

I-au acuzat echipa de aranjament la Mondial şi a ieşit la atac: “Nu am mai văzut asta în ultimii 40 de ani”
11:54

Universitatea Craiova a mai dat o lovitură! Internaționalul din Capul Verde semnează cu echipa lui Filipe Coelho
Vezi toate știrile
1 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 2 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 3 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 4 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 5 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1! 6 Cum arată lista celor mai bune echipe clasate pe locul 3, cu o zi înainte de încheierea grupelor la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!