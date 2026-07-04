Trei concluzii după Australia – Egipt 1-1, 2-4 d.l.d.: „Faraonii” de la Al Ahly și Africa de Nord la putere

1. Egiptul e o forță la acest Mondial, chit că a avut nevoie de lovituri de departajare să dovedească Australia. Cea mai bună dovadă e că „faraonii” trec o fază eliminatorie la Mondial fără ca marile lor staruri, Salah și Marmoush, să impresioneze. Egiptenii au marcat șase goluri până acum și doar unul poartă semnătura „duetului” de vis. Marchează, în schimb, Ashour sau Trezeguet, flăcăi de la Al Ahly, club de unde vine grosul lotului egiptean. Un club de care unii râd, dar care e cel mai titrat de pe planetă: 156 de trofee, adică mai multe decât au alde PSG și City la un loc.

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2. Australia s-a mutat, în 2006, din Oceania în Asia, în ideea că la ea acasă nu prea are cum să progreseze, cu adversari ca Fiji ori Tahiti. E adevărat, pe atunci Oceania nici nu avea loc garantat la Cupa Mondială. Cert e că anii au zburat, „cangurii” se califică invariabil la Cupa Mondială, numai că partea cu progresul rămâne problematică. Australienii au o echipă fără ruperi de ritm și fără identitate, probabil cea mai fadă generație a lor din ultimele decenii.

3. Se schimbă harta fotbalului african. Africa subsahariană a tot „furat” ochii lumii și a avut momente de glorie la Campionatele Mondiale, ca Ghana sau Senegal. Dar se întoarce roata. Nordul continentului, cu echipe inteligente, bine așezate, cu organizare ireproșabilă, joacă acum cel mai bun fotbal din Africa. După Maroc, și Egipt primește, în sfârșit, recunoașterea pe care o merită.