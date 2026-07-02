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Trei concluzii după Belgia – Senegal 3-2 (d.p.): o echipă care zgârie ochii și „factura” de la Cupa Africii

Ionuţ Axinescu Publicat: 2 iulie 2026, 2:26

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Trei concluzii după Belgia – Senegal 3-2 (d.p.): o echipă care zgârie ochii și factura” de la Cupa Africii

Fotbaliștii naționalei Belgiei / Profimedia

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1. Fotbalul are modurile lui de a te taxa. Senegal plătește și sunt sigur că va mai plăti și pe viitor păcatele de la finala Cupei Africii din ianuarie, când a ieșit de pe teren după un penalty acordat Marocului. Și astăzi, când s-a dat 11 metri pentru Belgia, senegalezii s-au victimizat și au făcut puțin circ, deși ei sunt singurii vinovați pentru eșec. I-au avut pe belgieni în buzunar timp de 85 de minute, cât să ne amintim că au fost singurii care au ținut piept Franței la acest Mondial. După care, „ajutați” și de portarul Diaw, au căzut la spartul târgului. La fel cum au pățit, coincidență sau nu, colegele de continent Africa de Sud, Coasta de Fildeș și RD Congo.

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2. Belgia s-a calificat cumva, dar fotbalul ei zgârie ochii. Belgienii joacă șters, cu fantezia unor manipulanți de marfă, plus că au și o nonșalanță aparte. În afară de Romelu Lukaku, singurul care se zbate și vrea, restul băieților dau senzația că efectiv nu le pasă. Fie că-s conduși, e egal sau sunt în față pe tabelă, belgienii au sângele rece. Singurul moment când se încălzește puțin e când se urechează între ei pe gazon, precum Tielemans și Trossard.

3. Dacă ai impresia că ai comis greșeli în viață, gândește-te un pic la Federația din Belgia. Oamenii de acolo i-au oferit pe tavă generația de aur a fotbalului belgian lui Roberto Martínez, după care l-au angajat pe Domenico Tedesco, un antrenor de laptop care-i mai potrivit să te scape de retrogradare. Apoi l-au adus pe Rudi Garcia, cel care de vreo zece ani trăiește din amintirea perioadei de la Lille. Nu vezi atâtea decizii proaste nici măcar într-o noapte la Ibiza. În ritmul ăsta, următorul ales pentru funcția de selecționer va fi Julian Nagelsmann.

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