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Trei concluzii după Brazilia – Japonia 2-1: Don Carlo și artiștii care zugrăvesc pereții

Ionuţ Axinescu Publicat: 29 iunie 2026, 22:30

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Trei concluzii după Brazilia – Japonia 2-1: Don Carlo și artiștii care zugrăvesc pereții

Carlo Ancelotti, în timpul meciului Brazilia - Japonia / Profimedia

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1. Don Carlo Ancelotti nu pregătește meciurile deloc extraordinar, dar probabil că e cel mai bun din lume când vine vorba să le schimbe în favoarea alor săi. Marcă înregistrată, am mai văzut echipele italianului căzute și stoarse, dar renăscute miraculos după pauză. Om de vestiar, pe care-l iei să-ți țină starurile în frâu, Ancelotti vede slăbiciunile adversarilor cu ochi de șoim. După o primă repriză groaznică, Brazilia s-a lățit mult, a centrat în stilul scoțienilor pe vremuri și a întors un meci în care inițial fusese depășită tactic.

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2. Brazilienii au scăpat (și) de data asta, după ce s-au zgâlțâit și cu Marocul. În ritmul ăsta, la un moment dat tot vor pica. Seleção e acum o echipă de luptători, cu jucători buni, dar cu care te bați la Europa League în marile campionate. Am văzut, de-a lungul anilor, Brazilia cu Romario, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho ori Kaka. Astăzi, de la mijloc în sus, au jucat băieți ca Guimarães, Paquetá, Rayan ori Matheus Cunha. Dintr-o națională de artiști care pictau lumi pe care nu le știai, brazilienii au ajuns să vadă pensula și să zugrăvească pereții.

3. Pe la începutul anilor ‘90, cam când Brazilia câștiga al patrulea ei Mondial, Japonia abia descoperea fotbalul. La început, niponii erau obsedați de stilul brazilian și încercau să-l copieze. Cu timpul, și-au dat seama că un joc mai tactic, mai disciplinat, li se potrivește mai bine. Au muncit, apoi au muncit din nou, și astăzi, 30 și ceva de ani mai târziu, Japonia a jucat de la egal la egal cu cea la care se uita, sportiv vorbind, ca la Dumnezeu. A pierdut în final, dar planul nipon e tot admirabil. În 1992, japonezii și-au propus să câștige Mondialul până în 2092. În ritmul ăsta, o vor face mai devreme.

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