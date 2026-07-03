Un superstar și-a anunțat retragerea de la națională după ce a fost eliminat de la Cupa Mondială: “Ultimul meci”

Riyad Mahrez, cel mai important jucător al Algeriei, și-a anunțat retragerea de la echipa națională după ce nord-africanii au fost eliminați de la Cupa Mondială de Elveția cu scorul de 2-0. Fotbalistul de 35 de ani pune astfel capăt unei perioade de 12 ani în care a avut onoarea să poarte tricoul “Războinicilor deșertului”.
Algeria și-a luat rămas-bun de la Cupa Mondială, după ce a fost eliminată în faza 16-imilor de către Elveția cu scorul de 2-0. Vestea legată de meci nu a fost însă unica informație tristă pe care fanii echipei din nordul Africii s-au văzut nevoiți să o îndure, pentru că după partida de la Vancouver a mai venit o știre-șoc.
Mahrez se retrage de la naționala Algeriei
Riyad Mahrez a anunțat că nu va mai evolua pentru naționala Algeriei și că partida contra Elveției a fost ultima în care a purtat tricoul “vulpilor fenec”.
“Acesta a fost ultimul meu meci pentru echipa națională“, a spus fostul fotbalist de la Machester City sau Leicester la microfonul celor de la beIN Sports.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Riyad Mahrez announces his 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 from international football 😢🇩🇿
“This was my final match for the national team,” he told beIN Sports after Algeria’s elimination.
🏟️ 119 games
⚽ 40 goals
🅰️ 45 assists
🏆 AFCON 2019
🥇 2016 African… pic.twitter.com/O5XZNMpDlK
— 433 (@433) July 3, 2026
Mahrez și-a început aventura de la naționala Algeriei pe 31 mai 2014, când și-a făcut debutul într-un amical contra Armeniei la 23 de ani sub comanda lui Vahid Halilhodzic. Atunci, extrema dreaptă a oferit două pase decisive.
Au urmat alte 118 partide pentru Mahrez în tricoul “războinicilor deșertului”, perioadă în care a marcat 40 de goluri și a oferit 45 de pase decisive. În 2019, a venit cel mai important moment pentru Mahrez de la națională, câștigarea Cupei Africii pe Națiuni din 2019 după o finală contra Senegalului, în care jucătorul de atunci al lui Man. City a fost căpitan.
Pe lângă prezența de la Cupa Mondială din acest an, fotbalistul lui Al-Ahli a evoluat într-un meci și la ediția din 2014, când Algeria jucase pentru ultima dată la turneul final. La AFCON, Mahrez a evoluat la șase ediții și a marcat tot atâtea goluri.
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