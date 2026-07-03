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Un superstar și-a anunțat retragerea de la națională după ce a fost eliminat de la Cupa Mondială: “Ultimul meci”

Andrei Nicolae Publicat: 3 iulie 2026, 10:17

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Un superstar și-a anunțat retragerea de la națională după ce a fost eliminat de la Cupa Mondială: Ultimul meci

Riyad Mahrez, în timpul unui meci / Profimedia

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Riyad Mahrez, cel mai important jucător al Algeriei, și-a anunțat retragerea de la echipa națională după ce nord-africanii au fost eliminați de la Cupa Mondială de Elveția cu scorul de 2-0. Fotbalistul de 35 de ani pune astfel capăt unei perioade de 12 ani în care a avut onoarea să poarte tricoul “Războinicilor deșertului”.

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Algeria și-a luat rămas-bun de la Cupa Mondială, după ce a fost eliminată în faza 16-imilor de către Elveția cu scorul de 2-0. Vestea legată de meci nu a fost însă unica informație tristă pe care fanii echipei din nordul Africii s-au văzut nevoiți să o îndure, pentru că după partida de la Vancouver a mai venit o știre-șoc.

Mahrez se retrage de la naționala Algeriei

Riyad Mahrez a anunțat că nu va mai evolua pentru naționala Algeriei și că partida contra Elveției a fost ultima în care a purtat tricoul “vulpilor fenec”.

Acesta a fost ultimul meu meci pentru echipa națională“, a spus fostul fotbalist de la Machester City sau Leicester la microfonul celor de la beIN Sports.

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Mahrez și-a început aventura de la naționala Algeriei pe 31 mai 2014, când și-a făcut debutul într-un amical contra Armeniei la 23 de ani sub comanda lui Vahid Halilhodzic. Atunci, extrema dreaptă a oferit două pase decisive.

Au urmat alte 118 partide pentru Mahrez în tricoul “războinicilor deșertului”, perioadă în care a marcat 40 de goluri și a oferit 45 de pase decisive. În 2019, a venit cel mai important moment pentru Mahrez de la națională, câștigarea Cupei Africii pe Națiuni din 2019 după o finală contra Senegalului, în care jucătorul de atunci al lui Man. City a fost căpitan.

Pe lângă prezența de la Cupa Mondială din acest an, fotbalistul lui Al-Ahli a evoluat într-un meci și la ediția din 2014, când Algeria jucase pentru ultima dată la turneul final. La AFCON, Mahrez a evoluat la șase ediții și a marcat tot atâtea goluri.

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