Un superstar și-a anunțat retragerea de la națională după ce a fost eliminat de la Cupa Mondială: “Ultimul meci”

Riyad Mahrez, cel mai important jucător al Algeriei, și-a anunțat retragerea de la echipa națională după ce nord-africanii au fost eliminați de la Cupa Mondială de Elveția cu scorul de 2-0. Fotbalistul de 35 de ani pune astfel capăt unei perioade de 12 ani în care a avut onoarea să poarte tricoul “Războinicilor deșertului”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Algeria și-a luat rămas-bun de la Cupa Mondială, după ce a fost eliminată în faza 16-imilor de către Elveția cu scorul de 2-0. Vestea legată de meci nu a fost însă unica informație tristă pe care fanii echipei din nordul Africii s-au văzut nevoiți să o îndure, pentru că după partida de la Vancouver a mai venit o știre-șoc.

Mahrez se retrage de la naționala Algeriei

Riyad Mahrez a anunțat că nu va mai evolua pentru naționala Algeriei și că partida contra Elveției a fost ultima în care a purtat tricoul “vulpilor fenec”.

“Acesta a fost ultimul meu meci pentru echipa națională“, a spus fostul fotbalist de la Machester City sau Leicester la microfonul celor de la beIN Sports.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Riyad Mahrez announces his 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 from international football 😢🇩🇿

“This was my final match for the national team,” he told beIN Sports after Algeria’s elimination.

🏟️ 119 games

⚽ 40 goals

🅰️ 45 assists

🏆 AFCON 2019

🥇 2016 African… pic.twitter.com/O5XZNMpDlK

— 433 (@433) July 3, 2026