Veste tragică de la Mondial: iubita lui Cody Gakpo a pierdut copilul pe timpul sarcinii. Jucătorul rămâne la națională

Starul naționalei Olandei și al lui Liverpool, Cody Gakpo, trece prin momente teribile. Partenera sa, Noa van der Bij, a anunțat sâmbătă că a pierdut sarcina. Ea urma să nască cel de-al doilea copil al cuplului în luna octombrie.
Conform Sky Sports, Gakpo va rămâne în cantonamentul naționalei Olandei în ciuda momentului teribil. Echipa sa urmează să joace în șaisprezecimile Campionatului Mondial contra Marocului.
Veste teribilă pentru Gakpo
Vestea a venit sâmbătă de la Noa, partenera lui Cody Gakpo.
„Cu inimile frânte, împărtășim vestea devastatoare că băiețelul nostru a murit în timpul sarcinii. Vă mulțumim pentru dragoste și sprijin. Elijah Raphael Gakpo. Iubit pentru totdeauna. Fiul nostru pentru totdeauna” a scris Van der Bij pe rețelele de socializare.
Ulterior, ea a postat o imagine cu o lumânare și o cruce, alături de mesajul: „Am mers la Biserică să aprindem o lumânare. După aceea am mers în grădina Bisericii alături de băiatul nostru Samuel. Mai era un singur alt copil acolo. Numele lui era Elijah. Nu putea exista un semn mai frumos de la Dumnezeu. Ne-a adus aminte că băiețelul nostru nu va fi niciodată departe” a mai spus modelul.
Gakpo a postat la rândul său un mesaj scurt: „Este un moment incredibil de dificil pentru familia noastră. Vă rugăm să ne oferiți spațiu și intimitate. Vă mulțumim pentru înțelegere” a spus jucătorul de 27 de ani.
Gakpo a fost titular în toate ceele trei partide ale naționalei Olandei în faza grupelor și a marcat o dublă în partida cu Suedia. Federația din Olanda a anunțat că Gakpo a decis împreună cu partenera lui să rămână alături de grup la Mondial.
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