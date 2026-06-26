Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | VIDEO | :)) Starul de la Cupa Mondială, surprins de fani când a produs un moment devenit viral

VIDEO | :)) Starul de la Cupa Mondială, surprins de fani când a produs un moment devenit viral

Mihai Alecu Publicat: 26 iunie 2026, 20:20

Comentarii
VIDEO | :)) Starul de la Cupa Mondială, surprins de fani când a produs un moment devenit viral

Leon Goretzka, moment viral la Cupa Mondială. Foto: Captură @ Twitter

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Naţionala Germaniei a pierdut meciul cu Ecuador, 1-2, din etapa a 3-a a grupelor Cupei Mondiale, însă nu a avut vreun moment emoţii în privinţa calificării mai departe în faza eliminatorie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nemţii au tratat confruntarea cu o anumită relaxare, ştiind că au locul 1 asigurat după cele 2 victorii, 7-1, cu Curacao, şi 2-1 cu Coasta de Fildeş.

Leon Goretzka, moment amuzant după meciul pierdut de Germania cu Ecuador

Un moment care a arătat că elevii lui Julian Nageslamnn nu au fost în totalitate cu gândul la duelul cu Ecuador s-a petrecut după fluierul final, când jucătorii erau pregătiţi să plece spre hotel pentru a se odihni şi a pregăti faza 16-milor.

Leon Goretzka a fost rezervă neutilizată, dar cu toate acestea a devenit viral după partidă. Mijlocaşul german a greşit autocarul şi a mers în cel al Ecuadorului, preţ de câteva secunde, după care şi-a dat seama că nu este în locul potrivit şi a schimbat repede direcţia de mers. Totul a fost filmat de fanii care se aflau în zonă, iar toată faza a produs hohote de râs printre aceştia, mai ales că neamţul părea derutat de toată situaţia în care a ajuns.

Reclamă
Reclamă

Leon Goretzka pleacă de la Bayern Munchen

Leon Goretzka schimbă echipa în această vară, asta după ce contractul său cu Bayern Munchen a expirat. Fotbalistul german nu duce lipsă de oferte şi s-a scris intens că ar putea ajunge în Premier League, însă în acelaşi timp Juventus şi Atletico Madrid monitorizează situaţia mijlocaşului şi sunt gata să vină cu propuneri concrete de transfer.

Acum rămâne de văzut ce decizie o să ia jucătorul care a fost în ultimii ani o piesă importantă la Bayern Munchen, dar care a simţi nevoia să schimbe aerul pentru a avea noi provocări în carieră, după ce a câştigat tot pe plan intern cu gruparea bavareză.

Cine e influenceriţa cu care Domenico Perri şi-a înşelat soţia. Femeia i-a golit vila drept răzbunareCine e influenceriţa cu care Domenico Perri şi-a înşelat soţia. Femeia i-a golit vila drept răzbunare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Observator
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Cât plătește Gigi Becali pentru cazarea FCSB-ului în cantonamentul din Olanda. Condiții de lux pentru jucători
Fanatik.ro
Cât plătește Gigi Becali pentru cazarea FCSB-ului în cantonamentul din Olanda. Condiții de lux pentru jucători
20:20

VideoJurnal Antena Sport | Galeria de Oscar
20:17

Caricatura ireală a revistei ”Charlie Hebdo”, după ce Didier Deschamps și-a pierdut mama
20:11

Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei
19:48

David Popovici luptă pentru medalii la proba de 50 m liber de la Roma. Finala e AZI la 21:03
19:28

Quaresma a râs de Henry şi Ibrahimovic, după ce Cristiano Ronaldo a făcut spectacol la Cupa Mondială: “Manechine!”
19:25

Gabriela Ruse, capăt de drum la WTA Bad Homburg! Românca, eliminată în semifinale. Ce sumă a primit
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi” 4 VideoGreşeală uriaşă de arbitraj în Ecuador – Germania. Gol marcat după ce Pavlovic i-a dat un picior în faţă unui adversar 5 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 6 Jucătorii care sunt aproape de transferul la Rapid: “Discuţii avansate!”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuriCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB