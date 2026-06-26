VIDEO | :)) Starul de la Cupa Mondială, surprins de fani când a produs un moment devenit viral

Naţionala Germaniei a pierdut meciul cu Ecuador, 1-2, din etapa a 3-a a grupelor Cupei Mondiale, însă nu a avut vreun moment emoţii în privinţa calificării mai departe în faza eliminatorie.

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Nemţii au tratat confruntarea cu o anumită relaxare, ştiind că au locul 1 asigurat după cele 2 victorii, 7-1, cu Curacao, şi 2-1 cu Coasta de Fildeş.

Leon Goretzka, moment amuzant după meciul pierdut de Germania cu Ecuador

Un moment care a arătat că elevii lui Julian Nageslamnn nu au fost în totalitate cu gândul la duelul cu Ecuador s-a petrecut după fluierul final, când jucătorii erau pregătiţi să plece spre hotel pentru a se odihni şi a pregăti faza 16-milor.

Leon Goretzka a fost rezervă neutilizată, dar cu toate acestea a devenit viral după partidă. Mijlocaşul german a greşit autocarul şi a mers în cel al Ecuadorului, preţ de câteva secunde, după care şi-a dat seama că nu este în locul potrivit şi a schimbat repede direcţia de mers. Totul a fost filmat de fanii care se aflau în zonă, iar toată faza a produs hohote de râs printre aceştia, mai ales că neamţul părea derutat de toată situaţia în care a ajuns.

Leon Goretzka mistakenly got on the Ecuador team bus after yesterday’s game

🎥 @berger_pj pic.twitter.com/Uce5Cfn5PT

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 26, 2026