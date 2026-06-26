VIDEO | :)) Starul de la Cupa Mondială, surprins de fani când a produs un moment devenit viral

Naţionala Germaniei a pierdut meciul cu Ecuador, 1-2, din etapa a 3-a a grupelor Cupei Mondiale, însă nu a avut vreun moment emoţii în privinţa calificării mai departe în faza eliminatorie.
Nemţii au tratat confruntarea cu o anumită relaxare, ştiind că au locul 1 asigurat după cele 2 victorii, 7-1, cu Curacao, şi 2-1 cu Coasta de Fildeş.
Leon Goretzka, moment amuzant după meciul pierdut de Germania cu Ecuador
Un moment care a arătat că elevii lui Julian Nageslamnn nu au fost în totalitate cu gândul la duelul cu Ecuador s-a petrecut după fluierul final, când jucătorii erau pregătiţi să plece spre hotel pentru a se odihni şi a pregăti faza 16-milor.
Leon Goretzka a fost rezervă neutilizată, dar cu toate acestea a devenit viral după partidă. Mijlocaşul german a greşit autocarul şi a mers în cel al Ecuadorului, preţ de câteva secunde, după care şi-a dat seama că nu este în locul potrivit şi a schimbat repede direcţia de mers. Totul a fost filmat de fanii care se aflau în zonă, iar toată faza a produs hohote de râs printre aceştia, mai ales că neamţul părea derutat de toată situaţia în care a ajuns.
Leon Goretzka mistakenly got on the Ecuador team bus after yesterday’s game
🎥 @berger_pj pic.twitter.com/Uce5Cfn5PT
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 26, 2026
Leon Goretzka pleacă de la Bayern Munchen
Leon Goretzka schimbă echipa în această vară, asta după ce contractul său cu Bayern Munchen a expirat. Fotbalistul german nu duce lipsă de oferte şi s-a scris intens că ar putea ajunge în Premier League, însă în acelaşi timp Juventus şi Atletico Madrid monitorizează situaţia mijlocaşului şi sunt gata să vină cu propuneri concrete de transfer.
Acum rămâne de văzut ce decizie o să ia jucătorul care a fost în ultimii ani o piesă importantă la Bayern Munchen, dar care a simţi nevoia să schimbe aerul pentru a avea noi provocări în carieră, după ce a câştigat tot pe plan intern cu gruparea bavareză.
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