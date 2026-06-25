Ecuador – Germania, 23:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sud-americanii speră încă la calificare

Meciul Ecuador – Germania e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY joi, 25 iunie, de la ora 23:00. Germania a câştigat deja grupa E, având 6 puncte după primele două meciuri.
Sud-americanii păstrează încă şanse matematice de calificare, dar au nevoie de un miracol pentru a merge în şaisprezecimile Mondialului. Ecuador trebuie să învingă Germania şi are nevoie şi de o victorie a Curacao cu Coasta de Fildeş, în condiţiile în care ivorienii sunt mari favoriţi în acest duel. La aceeaşi oră cu meciul Ecuador – Germania se joacă, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, partida Coasta de Fildeş – Curacao.
Ecuador – Germania LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Ecuador (3-5-2): Galíndez – Franco, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Alcívar, Vite, Estupiñan – Valencia, Plata Selecţioner: Sebastián Beccacece
Germania (4-2-3-1): Baumann – Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum – Goretzka, Stiller – Amiri, Lewelling, Beier – Undav Selecţioner: Julian Nagelsmann
Lotul Ecuadorului la Campionatul Mondial
- Portari: Hernan Galindez (Huracan/Argntina), Moises Ramirez (Kifisia/Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito)
- Fundaşi: Pervis Estupinan (AC Milan/Italia), Piero Hincapie (Arsenal/Anglia), Willian Pacho (Paris SG/Franţa), Joel Ordonez (FC Bruges/Belgia), Felix Torres (Internacional/Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana/Mexic), Angelo Preciado (Atletico Mineiro/Brazilia)
- Mijlocaşi: Moises Caicedo (Chelsea/Anglia), Alan Franco (Atletico Mineiro/Brazilia), Alan Minda (Atletico Mineiro/Brazilia), Pedro Vite (Pumas/Mexic), Jeremy Arevalo (Stuttgart/Germania), Kendry Paez (River Plate/Argentina), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Nilson Angulo (Sunderland/Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp/Belgia), John Yeboah (Venezia/Italia), Denil Castillo (Midtjylland/Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo/Brazilia)
- Atacanţi: Enner Valencia (Pachuca/Mexic), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise/Belgia), Jordy Caicedo (Huracan/Argentina), Yaimar Medina (Genk/Belgia)
Lotul Germaniei la Campionatul Mondial
- Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)
- Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
- Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
- Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
Cum arată clasamentul în grupa E de la Mondial, înaintea ultimei etape
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