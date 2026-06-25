Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ecuador – Germania, 23:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sud-americanii speră încă la calificare

Ecuador – Germania, 23:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sud-americanii speră încă la calificare

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 12:00

Comentarii
Ecuador – Germania, 23:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sud-americanii speră încă la calificare
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Meciul Ecuador – Germania e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY joi, 25 iunie, de la ora 23:00. Germania a câştigat deja grupa E, având 6 puncte după primele două meciuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sud-americanii păstrează încă şanse matematice de calificare, dar au nevoie de un miracol pentru a merge în şaisprezecimile Mondialului. Ecuador trebuie să învingă Germania şi are nevoie şi de o victorie a Curacao cu Coasta de Fildeş, în condiţiile în care ivorienii sunt mari favoriţi în acest duel. La aceeaşi oră cu meciul Ecuador – Germania se joacă, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, partida Coasta de Fildeş – Curacao.

Ecuador – Germania LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Ecuador (3-5-2): Galíndez – Franco, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Alcívar, Vite, Estupiñan – Valencia, Plata Selecţioner: Sebastián Beccacece

Germania (4-2-3-1): Baumann – Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum – Goretzka, Stiller – Amiri, Lewelling, Beier – Undav Selecţioner: Julian Nagelsmann

Reclamă
Reclamă

Lotul Ecuadorului la Campionatul Mondial

  • Portari: Hernan Galindez (Huracan/Argntina), Moises Ramirez (Kifisia/Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito)
  • Fundaşi: Pervis Estupinan (AC Milan/Italia), Piero Hincapie (Arsenal/Anglia), Willian Pacho (Paris SG/Franţa), Joel Ordonez (FC Bruges/Belgia), Felix Torres (Internacional/Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana/Mexic), Angelo Preciado (Atletico Mineiro/Brazilia)
  • Mijlocaşi: Moises Caicedo (Chelsea/Anglia), Alan Franco (Atletico Mineiro/Brazilia), Alan Minda (Atletico Mineiro/Brazilia), Pedro Vite (Pumas/Mexic), Jeremy Arevalo (Stuttgart/Germania), Kendry Paez (River Plate/Argentina), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Nilson Angulo (Sunderland/Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp/Belgia), John Yeboah (Venezia/Italia), Denil Castillo (Midtjylland/Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo/Brazilia)
  • Atacanţi: Enner Valencia (Pachuca/Mexic), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise/Belgia), Jordy Caicedo (Huracan/Argentina), Yaimar Medina (Genk/Belgia)

Lotul Germaniei la Campionatul Mondial

  • Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)
  • Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
  • Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
  • Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)

Cum arată clasamentul în grupa E de la Mondial, înaintea ultimei etape

Clasament grupa E de la Campionatul Mondial
Clasament grupa E de la Campionatul Mondial

 

 

Cum putem plăti facturi cu 60% mai mici. Investiţia care poate aduce economii de mii de lei anualCum putem plăti facturi cu 60% mai mici. Investiţia care poate aduce economii de mii de lei anual
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul din România unde o casă cu teren de 760 mp se vinde cu mai puţin de 10.000 de euro
Observator
Satul din România unde o casă cu teren de 760 mp se vinde cu mai puţin de 10.000 de euro
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
11:32

Ruptură în fruntea FRF! Răzvan Burleanu îl vrea demis pe omul lui de încredere
11:00

VideoFostul campion cu Dinamo Bucureşti antrenează în SUA şi se bucură din plin de Mondialul american!
10:15

Iranul cere FIFA să împiedice activităţi promoţionale la „meciul mândriei” împotriva Egiptului, de la Campionatul Mondial 2026
10:13

Scandal la Campionatul Mondial, legat de vârsta căpitanului unei naţionale! Ce a putut apărea în documente
9:53

Ce meci de la Campionatul Mondial 2026 se vede azi în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY
9:23

Ce a spus Marc Cucurella despre Vinicius şi Jose Mourinho, după ce a prins transferul uriaş la Real Madrid!
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român 3 Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB 4 FotoCum arată Corina Caciuc acum. A strălucit la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Cât au costat cele două rochii 5 Elias Charalambous, prezentat oficial la noua echipă! Unde va antrena fostul tehnician al FCSB-ului 6 FCSB, negocieri avansate cu jucătorul de 1.500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere