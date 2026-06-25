Ecuador – Germania, 23:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sud-americanii speră încă la calificare

Meciul Ecuador – Germania e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY joi, 25 iunie, de la ora 23:00. Germania a câştigat deja grupa E, având 6 puncte după primele două meciuri.

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Sud-americanii păstrează încă şanse matematice de calificare, dar au nevoie de un miracol pentru a merge în şaisprezecimile Mondialului. Ecuador trebuie să învingă Germania şi are nevoie şi de o victorie a Curacao cu Coasta de Fildeş, în condiţiile în care ivorienii sunt mari favoriţi în acest duel. La aceeaşi oră cu meciul Ecuador – Germania se joacă, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, partida Coasta de Fildeş – Curacao.

Ecuador – Germania LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Ecuador (3-5-2): Galíndez – Franco, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Alcívar, Vite, Estupiñan – Valencia, Plata Selecţioner: Sebastián Beccacece

Germania (4-2-3-1): Baumann – Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum – Goretzka, Stiller – Amiri, Lewelling, Beier – Undav Selecţioner: Julian Nagelsmann