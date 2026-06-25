Vinicius, interviu de senzație după Scoția – Brazilia 0-3: „Ancelotti îmi datorează un cadou!”

Vinicius a făcut spectacol la interviul de la finalul partidei Scoția – Brazilia, meci care s-a văzut, în direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Vinicius a reușit o „dublă” în ultimul meci jucat în faza grupelor, la Campionatul Mondial. Selecao a terminat Grupa C pe primul loc, cu 7 puncte și s-a calificat în fazele eliminatorii ale turneului final.
Ce a spus Vinicius după Scoția – Brazilia 0-3
La interviul de la finalul partidei, Vinicius a dezvăluit că Ancelotti trebuie să îi cumpere un cadou. Râzând, brazilianul a spus că selecționerul i-a spus că este imposibil să marcheze cu capul.
Vinicius a reușit însă să marcheze cu o lovitură de cap, în minutul 45+3 al duelului cu Scoția, după o centrare excelentă a lui Bruno Guimaraes.
„Ancelotti îmi datorează un cadou! Mister știe ce are de făcut acum. I-am promis că voi marca cu capul. El mi-a spus că este imposibil.
Mi-a zis că îmi va face un cadou dacă reușesc”, a spus Vinicius, la finalul partidei.
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