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Vinicius, interviu de senzație după Scoția – Brazilia 0-3: „Ancelotti îmi datorează un cadou!”

Alex Ioniță Publicat: 25 iunie 2026, 6:53

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Vinicius, interviu de senzație după Scoția – Brazilia 0-3: Ancelotti îmi datorează un cadou!”

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Vinicius a făcut spectacol la interviul de la finalul partidei Scoția – Brazilia, meci care s-a văzut, în direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Vinicius a reușit o „dublă” în ultimul meci jucat în faza grupelor, la Campionatul Mondial. Selecao a terminat Grupa C pe primul loc, cu 7 puncte și s-a calificat în fazele eliminatorii ale turneului final.

Ce a spus Vinicius după Scoția – Brazilia 0-3

La interviul de la finalul partidei, Vinicius a dezvăluit că Ancelotti trebuie să îi cumpere un cadou. Râzând, brazilianul a spus că selecționerul i-a spus că este imposibil să marcheze cu capul.

Vinicius a reușit însă să marcheze cu o lovitură de cap, în minutul 45+3 al duelului cu Scoția, după o centrare excelentă a lui Bruno Guimaraes.

„Ancelotti îmi datorează un cadou! Mister știe ce are de făcut acum. I-am promis că voi marca cu capul. El mi-a spus că este imposibil.

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Mi-a zis că îmi va face un cadou dacă reușesc”, a spus Vinicius, la finalul partidei.

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