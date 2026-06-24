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Scoția – Brazilia, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel decisiv

Antena Sport Publicat: 24 iunie 2026, 13:13

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Scoția – Brazilia, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel decisiv

Vinicius şi Hakimi, în Brazilia - Maroc/ Profimedia

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Campionatul Mondial a ajuns la ultima etapă din faza grupelor. Joi noaptea, de la ora 1:00, se vor juca simultan cele două partide decisive din Grupa C, Scoția – Brazilia și Maroc – Haiti.

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La Antena 1 şi AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe AS.RO, urmărim Scoția – Brazilia. Meciul se anunță unul tare, deoarece ambele formații păstrează șanse de calificare.

Scoția – Brazilia, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Echipele probabile la Scoția – Brazilia

Scoția: Gunn – Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney – Christie, Ferguson – McTominay, McGinn – Adams
Selecționer: Steve Clarke

Brazilia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Paqueta, Vinicius Jr – Cunha
Selecționer: Carlo Ancelotti

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Lot – Scoția
Portari: Angus Gunn (Nottingham Forest), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Rangers)

Fundaşi: Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Everton), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Dom Hyam (Wrexham), Anthony Ralston (Celtic)

Mijlocaşi: Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Napoli), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers)

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Atacanţi: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adams (Torino), George Hirst (Ipswich), Ross Stewart (Southampton)

Manager: Steve Clarke

Lot – Brazilia
Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Fundaşi: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Éderson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg)

Mijlocaşi: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacanţi: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Manager: Carlo Ancelotti

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