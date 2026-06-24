Scoția – Brazilia, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel decisiv

Campionatul Mondial a ajuns la ultima etapă din faza grupelor. Joi noaptea, de la ora 1:00, se vor juca simultan cele două partide decisive din Grupa C, Scoția – Brazilia și Maroc – Haiti.

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La Antena 1 şi AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe AS.RO, urmărim Scoția – Brazilia. Meciul se anunță unul tare, deoarece ambele formații păstrează șanse de calificare.

Scoția – Brazilia, ora 1:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Echipele probabile la Scoția – Brazilia

Scoția: Gunn – Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney – Christie, Ferguson – McTominay, McGinn – Adams

Selecționer: Steve Clarke

Brazilia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Paqueta, Vinicius Jr – Cunha

Selecționer: Carlo Ancelotti