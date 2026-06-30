Virgil van Dijk, devastat după eliminarea Olandei de la Campionatul Mondial. “Vreau să ajung în vestiar cât mai repede”

Olanda a fost eliminată de Maroc în şaisprezecimile Campionatului Mondial, iar Virgil van Dijk a oferit primele declaraţii după eşecul venit în urma loviturilor de departajare. “Portocala Mecanică” fusese egalată în prelungiri, 1-1.

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Omul de fier al lui Liverpool a explicat că primul său gând după acest meci este să ajungă cât mai repede la vestiare pentru a-i consola pe cei care au ratat penalty-urile, Justin Kluivert, Timber şi Summerville.

Virgil van Dijk, devastat după eliminarea Olandei de la Campionatul Mondial

“E greu de analizat chiar acum, dar… a fost un meci intens. Cred că am stat bine în defensivă. Ei nu prea au reușit să găsească spații între liniile noastre. Planul nostru de joc a funcționat, am marcat un gol frumos… Însă pe final, în prelungiri, am fost împinși în spate, s-a ajuns la penaltiuri și, din păcate, am fost eliminați.

Cred că dacă te uiți la aproape toate echipele mari de la acest Mondial, și ele se retrag în defensivă și așteaptă momentul potrivit pentru a face presing. Ne-am antrenat intens pentru asta în ultimele două zile. Cred că în mare ne-a ieșit bine. Sigur, mereu se poate și mai bine, dar… acum asta nu mai contează.

A fost intens la penalty-uri, desigur. Cum ai spus și tu, ne-am antrenat mult pentru asta, dar până la urmă tot am fost eliminați. (n.r. – Mai poți face ceva acum pentru colegii tăi care au ratat?) De aceea vreau să merg cât mai repede la vestiare, ca să fiu alături de băieți. Ăsta e singurul meu gând în acest moment”, a spus Van Dijk, la finalul meciului.