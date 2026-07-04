Vozinha, în istoria fotbalului la 40 de ani! Borna atinsă după meciul fabulos făcut în Argentina – Capul Verde 3-2

Vozinha, portarul Capului Verde devenit celebru odată cu participarea naționalei sale la Cupa Mondială, părăsește turneul final cu o bornă istorică. După meciul dintre insulari și Argentina, în care goalkeeper-ul de 40 de ani a avut o prestație fabuloasă deși a încasat trei goluri, acesta a intrat într-un club select din care mai fac parte doar Peter Shilton și Dino Zoff.
Argentina a ajuns în optimile de finală ale Cupei Mondiale la capătul unui duel de cinci stele cu Insulele Capului Verde, care din postura de outsideră clară a fost o “nucă” extrem de tare pentru campioana mondială. Sud-americanii au condus cu 1-0 și 2-1, însă au fost egalați de fiecare dată de africani, care au clacat până la urmă în repriza a doua din prelungiri.
Vozinha, într-un club alături de Dino Zoff și Peter Shilton
Deși a fost eliminată din competiție, naționala lui Bubista părăsește Cupa Mondială cu capul sus, în frunte cu portarul Vozinha, care a devenit unul dintre eroii acestei Cupe Mondiale. Primul meci în care portarul de 40 de ani a ieșit în evidență a fost cel contra Spaniei, în care Capul Verde a debutat în întreaga sa istorie la World Cup cu un rezultat de egalitate, scor 0-0.
Ulterior, povestea lui Vozinha a luat amploare, însă aceasta s-a sfârșit în cele din urmă după duelul contra Argentinei din 16-imile Cupei Mondiale, încheiat cu scorul de 3-2 pentru “pume”. În ciuda rezultatului de pe tabelă, goalkeeper-ul care în prezent e liber de contract a făcut un nou meci mare, având parade notabile în fața lui Messi și a colegilor săi.
Vozinha a înregistrat opt parade în duelul cu Argentina și a ajuns la un total de 18 pe tot parcursul Cupei Mondiale. Singurii portari care au reușit să aibă mai multe intervenții decât goalkeeper-ul capverdian la peste 40 de ani sunt Peter Shilton (cu 28 în 1990) și Dino Zoff (27 în 1982).
18 – Vozinha made 18 saves at the 2026 World Cup, including eight against Argentina.
The only goalkeepers aged 40 or older to register more saves at a single WC are Peter Shilton (28 in 1990) and Dino Zoff (27 in 1982).
Iconic. pic.twitter.com/yG1N8YF5Oq
— OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026
Avantajul celor doi menționați anterior este totuși că au prins mai multe meciuri la edițiile respective de World Cup, ambii câte șapte, în comparație cu cele patru ale lui Vozinha.
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