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Vozinha, în istoria fotbalului la 40 de ani! Borna atinsă după meciul fabulos făcut în Argentina – Capul Verde 3-2

Andrei Nicolae Publicat: 4 iulie 2026, 6:45

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Vozinha, în istoria fotbalului la 40 de ani! Borna atinsă după meciul fabulos făcut în Argentina – Capul Verde 3-2

Vozinha, după meciul dintre Argentina și Capul Verde / Profimedia

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Vozinha, portarul Capului Verde devenit celebru odată cu participarea naționalei sale la Cupa Mondială, părăsește turneul final cu o bornă istorică. După meciul dintre insulari și Argentina, în care goalkeeper-ul de 40 de ani a avut o prestație fabuloasă deși a încasat trei goluri, acesta a intrat într-un club select din care mai fac parte doar Peter Shilton și Dino Zoff.

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Argentina a ajuns în optimile de finală ale Cupei Mondiale la capătul unui duel de cinci stele cu Insulele Capului Verde, care din postura de outsideră clară a fost o “nucă” extrem de tare pentru campioana mondială. Sud-americanii au condus cu 1-0 și 2-1, însă au fost egalați de fiecare dată de africani, care au clacat până la urmă în repriza a doua din prelungiri.

Vozinha, într-un club alături de Dino Zoff și Peter Shilton

Deși a fost eliminată din competiție, naționala lui Bubista părăsește Cupa Mondială cu capul sus, în frunte cu portarul Vozinha, care a devenit unul dintre eroii acestei Cupe Mondiale. Primul meci în care portarul de 40 de ani a ieșit în evidență a fost cel contra Spaniei, în care Capul Verde a debutat în întreaga sa istorie la World Cup cu un rezultat de egalitate, scor 0-0.

Ulterior, povestea lui Vozinha a luat amploare, însă aceasta s-a sfârșit în cele din urmă după duelul contra Argentinei din 16-imile Cupei Mondiale, încheiat cu scorul de 3-2 pentru “pume”. În ciuda rezultatului de pe tabelă, goalkeeper-ul care în prezent e liber de contract a făcut un nou meci mare, având parade notabile în fața lui Messi și a colegilor săi.

Vozinha a înregistrat opt parade în duelul cu Argentina și a ajuns la un total de 18 pe tot parcursul Cupei Mondiale. Singurii portari care au reușit să aibă mai multe intervenții decât goalkeeper-ul capverdian la peste 40 de ani sunt Peter Shilton (cu 28 în 1990) și Dino Zoff (27 în 1982).

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Avantajul celor doi menționați anterior este totuși că au prins mai multe meciuri la edițiile respective de World Cup, ambii câte șapte, în comparație cu cele patru ale lui Vozinha.

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